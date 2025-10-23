Ex-Flamengo, Gerson marca pela primeira vez no Zenit e reação viraliza: 'Felizão'

Gerson chamou a atenção do mundo do futebol ao optar por deixar o Flamengo em julho e assinar com o Zenit, destino de diversos brasileiros que deixam o futebol nacional. Após três meses no clube, o meio-campista marcou seu primeiro gol pelo clube na goleada de 6 a 0 sobre o Orenburg, na quarta-feira (22), pela Copa da Rússia.

O camisa 9 anotou o segundo tento da equipe ao aproveitar o rebote de uma cobrança de falta e finalizar com o pé esquerdo. Recuperado de uma lesão no músculo reto femoral da perna direita, que o afastou dos gramados por quase dois meses, Gerson retornou à ação em 19 de outubro, entrando aos 42 minutos do segundo tempo na vitória por 3 a 0 contra o Sochi, e desta vez atuou até os 20 minutos do segundo tempo.

Apesar de contar com apenas oito partidas pelo clube russo, o jogador afirma que sua adaptação tem transcorrido naturalmente, facilitada pela presença dos compatriotas Nino, Douglas Santos, Wendel, Luiz Henrique, Gustavo Mantuan e Pedrinho. Após a partida, Gerson declarou estar muito feliz pelo retorno ao clube.

— ⁠Muito feliz pelo retorno aos gramados. Infelizmente tive uma lesão séria, com uma recuperação demorada. Graças a Deus conseguir recuperar bem e voltar antes do prazo natural. Agradecer ao departamento médico do Zenit por todo o suporte e ajuda nesse período. Agora é focar em estar 100%, ter sequência e em ajudar a equipe nas competições que temos pela frente — disse o jogador.

— A adaptação tem sido muito boa. Fui muito bem recebido na cidade, pelos companheiros de time e, sem dúvida, o fato de ter outros brasileiros ajuda. Tenho certeza que conseguirei entregar meu melhor futebol aqui no Zenit. Trabalho forte no dia a dia para isso. Feliz pelo meu primeiro gol e com a certeza de que muitas coisas boas estão por vir — finalizou.

Coringou? 🃏

Nas redes sociais, a comemoração discreta do jogador ao gol marcado, junto aos companheiros, chamou a atenção dos torcedores brasileiros, especialmente dos flamenguistas. Abaixo, confira algumas reações:

Gerson deixou o Flamengo como um dos jogadores mais emblemáticos da última era de ouro do clube. Em suas duas passagens, atuou em 253 partidas, marcou dezenove gols, deu 34 assistências e conquistou inúmeros títulos, o que gerou críticas por parte da torcida quando sua saída foi anunciada de forma inesperada. Os russos pagaram 25 milhões de euros (mais de R$ 160 milhões à época) para tirá-lo do Rubro-Negro.

