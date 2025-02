Palmeiras encerra negociações com Andreas Pereira

Após mais de um mês de tratativas, o Palmeiras encerrou as negociações com Andreas Pereira. O meio-campista optou por permanecer na Europa, e o Fulham recusou oficialmente a oferta de cerca de 20 milhões de euros enviada pelo clube alviverde.

Apesar de demonstrar otimismo no início das tratativas, a presidente Leila Pereira mudou o discurso nas últimas semanas e passou a adotar tom pessimista. A informação da desistência foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pela reportagem do Lance!.

– Não muda (o desejo pelo Andreas Pereira), mas eu não cogito mais o Andreas. Realmente houve conversas com o atleta, com o clube inglês, mas não prosperaram – afirmou a mandatária em entrevista à "TNT Sports".

O Fulham via com bons olhos a oferta enviada pela diretoria alviverde e não dificultava a negociação, mas o desejo do atleta pesou para que o acordo não fosse concluído. Formado nas categorias de base do Manchester United, Andreas retornou à Inglaterra após passagem pelo Flamengo e deseja continuar no futebol europeu, acreditando que um retorno ao Brasil "fecharia as portas" no velho continente.

O Palmeiras tem até o dia 28 de fevereiro, data que marca o término da janela de transferências no Brasil, para registrar novos reforços.

Andreas Pereira, antigo alvo do Palmeiras na janela de transferências, em ação pelo Fulham, da Inglaterra (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Contratações do Palmeiras na janela de transferência

Até o momento, o Palmeiras anunciou os atacantes Facundo Torres e Paulinho, e o volante Emiliano Martínez. O trio já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. No entanto, apenas o ex-jogador do Orlando City, dos Estados Unidos, estreou com a camisa alviverde.