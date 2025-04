Boto esfria sobre conversas entre Flamengo e Andreas Pereira

Ainda que com chances pequenas, Flamengo e Andreas não devem avançar para um retorno em negociação e reposição a Arrascaeta. Em entrevista ao canal "Flazoeiro TV", no YouTube, o diretor de futebol José Boto afirmou que o mapeamento do clube já não aposta no meia do Fulham-ING em comparação ao craque uruguaio e abriu possibilidades apenas em outros contextos no elenco.

continua após a publicidade

- Considero um grande jogador, mas não é o meia que estamos procurando. Para esta posição (meia), não será ele com certeza. É outro perfil, outro tipo de jogador. Alguém mais parecido com o Arrascaeta, para que dê a ele o descanso que merece e não precise fazer todos os jogos. Nesta posição nós não temos substituto - disse José Boto.

O dirigente rubro-negro relembrou as condições recentes nas conversas pelo retorno de Andreas, quando Gerson, um dos pilares do time comandado por Filipe Luís, foi alvo de propostas. Como volante, o jogador de 29 anos segue sendo bem avaliado, mas sem tanto protagonismo.

continua após a publicidade

- Pode acontecer em outra posição qualquer, se alguém sair. É verdade que procuramos ele na outra janela, quando havia a possibilidade de o Gerson sair, mas não o vemos na posição que procuramos - finalizou o diretor de futebol.

A chegada de um substituto imediato para Arrascaeta é tratada como prioridade pelo Flamengo. O uruguaio voltou a ficar à disposição após lesão no músculo adutor da coxa direita sofrido na Data Fifa pela seleção.

continua após a publicidade

Flamengo e Andreas Pereira viveram altos e baixos na relação entre agosto de 2021 e junho de 2022. Ao todo, foram 53 jogos pelo Rubro-Negro, oito gols e três assistências e primeiros momentos de alto nível. No entanto, o meia ficou marcado pela falha grave na final da Libertadores de 2021 contra o Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai, ao perder a bola e ver Deyverson marcar o segundo do Verdão já na prorrogação da vitória por 2 a 1.