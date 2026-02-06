Igor Freitas, filho de Acelino Freitas, mais conhecido como Popó, é investigado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) por um suposto esquema de manipulação de apostas esportivas. Conforme o inquérito, o empresário é acusado de aliciar jogadores do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Palmeiras avalia possível chegada de Arias e dispara: 'Que não pare'

O caso faz parte da Operação Derby, iniciada em setembro de 2025 com as investigações sobre um possível caso de manipulação de resultados na Série C do Brasileirão. A denúncia engloba três jogadores do Londrina, acusados de receberem pelo menos R$ 15 mil para serem advertidos com cartão amarelo em uma partida da temporada.

Mensagens de Popó

O site "ge" teve acesso a documentos do processo e divulgou uma troca de mensagens classificada como suspeita entre Popó e Igor Freitas. A interação entre pai e filho aconteceu no dia 29 de abril, antes do início da Operação Derby.

continua após a publicidade

Após uma ligação, que durou pouco mais de um minuto, Igor recebeu a seguinte mensagem do pai: "Quem vocês está se tornando".

Diante da mensagem, o empresário respondeu o questionamento do boxeador com um áudio. A transcrição da mensagem, presente nos documentos da denúncia do MP-PR, aponta um tom de defesa.

— Meu pai, eu nunca tratei com jogador nenhum sobre assunto nenhum. Eu só ia abordar, olha, tem casa de apostas interessada em embaixador. As mensagens que tem minha de jogador, falando com jogador, é só isso. Eu estou totalmente despreocupado porque eu não tenho nada a ver com esse esquema que você está falando — diz parte da transcrição da mensagem de Igor Freitas.

continua após a publicidade

— Igor, você, você foi indireto aí meu velho. Você indicou, o cara foi lá e fechou com outro, mas quem indicou foi você — respondeu Popó.

A troca de mensagens foi considerada suspeita pelo MP-PR, que investiga Igor Freitas por um suposto esquema de manipulação de apostas esportivas. Está não foi a única vez que o empresário falou com o pai sobre determinado assunto.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No dia 18 de maio de 2025, Popó voltou a tocar no tema com o próprio filho: "antes falava da forçação de cartão". Igor voltou a se defender após o novo questionamento do boxeador.

— Meu pai, eu não tenho nada a ver com isso. Tô totalmente despreocupado quando a isso — disse o empresário.

Em uma última troca de mensagens, Popó pediu para o filho "abrir os olhos". Igor Freitas seguiu na defensiva quanto aos questionamentos do pai: "Não tenho nada com isso".

Popó no Spaten Fight Night (Foto: William Lucas e Gaspar Nóbrega / Inovafoto)

Diante da notícia e repercussão do caso, a defesa de Igor Freitas emitiu uma nota oficial para a imprensa. Veja abaixo:

🤑 Aposte em jogos do seu time! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Nota da defesa de Igor Freitas

"A defesa do senhor Igor Gutierrez Freitas vem a público manifestar-se a respeito das denúncias recentemente divulgadas no âmbito da denominada "Operação Derby".

Desde já, a defesa rechaça de forma veemente as acusações apresentadas, por entendê-las levianas e desprovidas de lastro fático e probatório consistente. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público de maneira precipitada, sem a devida cautela e sem a necessária sustentação em fatos concretos que justifiquem a imputação formulada contra o senhor Igor.

Ressalta-se que as alegações constantes na denúncia serão oportunamente esclarecidas no curso regular do processo, momento em que se demonstrará a inocência do investigado. A defesa confia que a análise técnica e imparcial dos elementos constantes dos autos evidenciará as fragilidades do procedimento, o qual, desde já, se entende marcado por vícios que comprometem sua regularidade e legitimidade.

Reafirma-se, ainda, o compromisso do senhor Igor Gutierrez Freitas com o pleno esclarecimento dos fatos e com o respeito às instituições, bem como a confiança no devido processo legal e no Poder Judiciário para o restabelecimento da verdade.

Por fim, a defesa informa que estará à disposição da imprensa e das autoridades competentes para prestar esclarecimentos adicionais amanhã, dia 06 de fevereiro de 2026, em horário e local a serem oportunamente divulgados.

Igor José Ogar".