Plano A do Palmeiras para reforçar o meio de campo nesta janela de transferências, Andreas Pereira segue como titular e um dos destaques do Fulham, que, apesar da investida alviverde, não foi ao mercado para contratar jogadores para a posição.

O clube paulista busca a contratação do jogador há cerca de um mês e teve a primeira proposta negada pelo time londrino. O encerramento da janela na Inglaterra é outro ponto que afasta um eventual retorno de Andreas ao país, uma vez que o Fulham não teria a oportunidade de inscrever novos atletas.

– Não muda (o desejo pelo Andreas Pereira após a chegada do uruguaio Emiliano Martínez), mas eu não cogito mais o Andreas. Realmente houve conversas com o atleta, com o clube inglês, mas não prosperaram. Estamos aguardando, vamos trabalhar com o que temos, foram excelentes contratações – afirmou Leila Pereira em entrevista à "TNT Sports".

Posição do Fulham

Os ingleses se mostram contrários desde o início das tratativas a negociar Andreas, que, inclusive, deu uma assistência na vitória de virada do Fulham sobre o Newscastle por 2 a 1, em duelo válido pelo Campeonato Inglês. O contrato do brasileiro, por sua vez, é válido até o meio de 2026.

Vale lembrar que o Palmeiras tem até o fim de fevereiro, data que marca o encerramento da janela de transferências no país, para registrar novos jogadores.

Andreas Pereira, alvo do Palmeiras, comemora gol marcado pela Seleção Brasileira contra o Peru (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Reforços do Palmeiras na janela

Até o momento, o Palmeiras anunciou três reforços: os atacantes Facundo Torres e Paulinho, e o volante Emiliano Martínez. O trio já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está liberado para atuar. No entanto, até agora, apenas Facundo Torres entrou em campo.