Web reage ao ‘parabéns’ de Grêmio para o Internacional: ‘Amizade!’

Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 11:26 • São Paulo (SP)

No aniversário do Internacional, o Grêmio causou uma reação que gerou alguns comentários engraçados nas redes sociais. Ao parabenizar o rival com um simples 'parabéns' nas redes sociais, a resposta do Colorado com um 'obrigado' chamou atenção.

Entre os comentários, existem desde pessoas criticando a relação dos dois dizendo que está 'criando muita intimidade' até outros que se aproveitaram e fizeram piadas sobre o tom das mensagens, Veja a seguir os melhores comentários:

