VÍDEO: Dono do Botafogo, Textor manda recado a presidente do Palmeiras: ‘Leila, abaixe suas armas’

Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 11:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono da SAF do Botafogo, John Textor falou sobre repercusão das acusações que fez de manipulação de resultados no futebol brasileiro e mandou recado para a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Ele cita também o presidente do São Paulo, Julio Casares, e afirma que "se preocupa com a regra do jogo". Assista às declarações no vídeo acima.

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, dono do Botafogo, John Textor, e presidente do São Paulo, Julio Casares (Foto: Divulgação Botafogo)