Ex-Cruzeiro marca no fim do jogo e se torna herói em jogo de clube europeu

Gui Meira viveu uma noite decisiva em Portugal e foi o grande nome da vitória do Feirense sobre o Oliveirense, no último domingo (11), pela Liga portuguesa. Emprestado pelo Cruzeiro até maio de 2026, o meio-campista entrou no segundo tempo e marcou, já nos acréscimos, o gol que definiu o triunfo por 4 a 3. A atuação rendeu ao brasileiro o prêmio de Homem do Jogo pela segunda vez na temporada 2025/26.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A partida foi marcada por intensidade do início ao fim e por um placar movimentado, com sete gols. Em um confronto direto na parte de baixo da tabela, o Feirense precisou buscar o resultado até os minutos finais, e encontrou em Gui Meira o protagonista do lance decisivo. O gol garantiu três pontos importantes para a equipe, que chegou aos 21 pontos e subiu para a 11ª colocação. Já o Oliveirense permaneceu com 18 pontos, na vice-lanterna da competição.

continua após a publicidade

Gui Meira na Liga Portuguesa (Foto: Reprodução)

Emprestado pelo Cruzeiro, o meia chegou ao futebol europeu em julho de 2025 e vem ganhando espaço gradualmente no elenco do Feirense. O gol diante do Oliveirense foi o segundo do jogador na Liga nesta temporada, ampliando uma média de um gol a cada 104,5 minutos em campo. O desempenho consistente já começa a chamar a atenção fora de Portugal, com clubes europeus monitorando de perto a evolução do atleta.

– Não tinha forma melhor de começar o ano. Estou muito feliz pelo gol e pela vitória. Agora é continuar trabalhando em busca de mais minutos e mais vitórias – afirmou Gui Meira, após a partida.

continua após a publicidade

Trajetória construída na base do Cruzeiro

Natural de Juiz de Fora, Gui Meira construiu toda a sua formação no Cruzeiro. O meia chegou à Toca da Raposa em 2018, ainda no sub-13, e passou por todas as categorias de base do clube. Com destaque técnico e protagonismo, tornou-se peça-chave do sub-20 e acumulou conquistas importantes.

Em 2023, Gui Meira foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 pelo Cruzeiro. No início de 2024, ganhou projeção nacional ao liderar a equipe na campanha que levou o clube à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O desempenho no torneio abriu caminho para a experiência internacional, concretizada com o empréstimo ao Feirense, onde o meia começa a se firmar como nome decisivo na temporada.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.