Na goleada do Chelsea diante do Ajax, pela fase de liga da Champions, um pênalti foi marcado a favor dos Blues e Enzo Fernández cedeu a cobrança a Estêvão. O brasileiro foi derrubado por Baas, e o argentino Enzo cedeu a cobrança a cria do Palmeiras, que bateu firme e marcou o seu primeiro gol na Champions League.

continua após a publicidade

A atitude chamou atenção do correspondente internacional da TNT Sports Brasil, Fred Caldeira, que utilizou suas redes sociais para elogiar Enzo por ceder a batida.

Técnico do Chelsea se derrete por Estêvão após gol pela Champions

✍️Texto de João Pedro Rodrigues, setorista de futebol internacional no Lance!

A atuação de Estêvão na goleada do Chelsea rendeu elogios, principalmente de Enzo Maresca, treinador do time, que exaltou o impacto do brasileiro na equipe e o comparou com o astro Cole Palmer.

continua após a publicidade

— Eu me sinto muito sortudo por ser treinador do Estêvão. Os torcedores pagam ingressos para ver jogadores como ele e Cole (Palmer). Com jogadores jovens, na maioria das vezes você fica preocupado porque eles jogam 1-2 partidas e marcam gols e pensam que já são jogadores de ponta. Não temos que nos preocupar com isso com o Estevão porque ele é muito humilde, educado e tem sua família por perto— elogiou o treinador.

Estêvão é abraçado por Palmer após vitória (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Em início de jornada pelo Chelsea, Estêvão ainda vem em busca de encontrar mais espaços no elenco do clube londrino. Mesmo podendo atuar como meia armador, o brasileiro vem sendo utilizado como ponta. Sobre o encaixe do camisa 41, Maresca relembrou quando treinou Cole Palmer ainda na base do Manchester City.

continua após a publicidade

— Eu tive o Palmer no Manchester City quando ele tinha a idade do Estevão. O Cole começou jogando pelas pontas e depois desenvolveu mais físico. O Estevão está jogando pelas pontas agora, mas no futuro, acho que ele é mais um jogador de meio-campo — analisou o comandante italiano.