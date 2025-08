Reforço do Marseille, Igor Paixão crava: ‘Tenho características do Ribéry’

Novo reforço do Olympique Marseille, Igor Paixão se comparou com Frank Ribéry, um dos maiores jogadores franceses da última década. O brasileiro se tornou a maior contratação da história do clube e chega com grande expectativa para disputar a Ligue 1 e a Champions League.

- Tenho um pouco das mesmas características de Ribéry. Com seus dribles, seus gols, ele teve uma carreira excepcional. É um modelo a ser seguido e espero fazer história no clube, assim como ele fez. Gosto de me divertir em campo, marcar gols e servir meus colegas.

Questionado sobre as expectativas para a temporada, Igor Paixão está ciente da dificuldade que vai encontrar na Ligue 1 com o Olympique Marseille. No entanto, o brasileiro está disposto a fazer a equipe elevar o nível e o rendimento.

- A Ligue 1 é muito difícil, muito competitiva. Muitos times jogam bem e têm jogadores fortes. Você precisa estar no seu melhor fisicamente. Vai ser um ano muito importante. Eu tive uma ótima temporada, é por isso que estou aqui.

No sábado (9), o Olympique Marseille encara o Aston Villa no último jogo de pré-temporada antes do início do Campeonato Francês. A equipe de Igor Paixão estreia diante do Rennes, na Ligue 1, na sexta-feira (15).

