imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians acerta contratação de dupla destaque do União Cacoalense na Copinha

Dupla chega após boa participação na Copa São Paulo e será integrada às categorias de formação

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 20/01/2026
16:55
Corinthians acerta a contratação de reforços para base (Foto: Reprodução/@laertejr_09)
Corinthians acerta a contratação de reforços para base (Foto: Reprodução/@laertejr_09)
  • Mais Notícias

O Corinthians acertou a contratação de dois jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano pelo União Cacoalense. A confirmação foi feita pelo grupo de empresários que gerencia a carreira dos atletas, por meio das redes sociais.

Os reforços do Timão são o atacante Laerte Jr., de 16 anos, e o volante Ji-Paraná, da mesma idade. A tendência é que ambos, que chegam por empréstimo, atuem pela equipe sub-17 do Corinthians.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O jogador do Ji-Paraná na Copinha 2025 disputou três jogos, todos como titular. Somou dois gols e três passes decisivos, com sete finalizações, sendo duas no gol. Teve 75% de acerto nos passes, média de 4.3 passes longos certos por jogo, 4.7 duelos ganhos e 11.3 bolas recuperadas por partida. Cometeu duas faltas, recebeu um cartão amarelo e terminou com nota 7.20 no Sofascore. O jogador marcou na partida diante do Santos, ainda na primeira fase.

Ao longo da carreira, Ji-Paraná também teve passagens por Fluminense e Botafogo antes de atuar pelo Ji-Paraná na competição.

Ji-Paraná, novo reforço do Corinthians (Foto: Divulgação)
Ji-Paraná, novo reforço do Corinthians (Foto: Divulgação)

Laerte atuou em três partidas como titular na Copinha 2025, com média de 80 minutos em campo por jogo. Registrou uma finalização e um passe decisivo, além de média de 7.3 duelos ganhos e 3.0 duelos aéreos vencidos por partida. Sofreu seis faltas ao longo do torneio e encerrou sua participação com nota 6.50 no Sofascore.

Antes de disputar a Copinha, Laerte acumulou passagens por Coritiba e Internacional ao longo de sua carreira.

Laerte, atacante, reforço do Timão (Foto: Divulgação)
Laerte, atacante, reforço do Timão (Foto: Divulgação)

O detalhamento do contrato dos atletas com o Corinthians foi divulgado inicialmente pelo Meu Timão.

Veja abaixo números dos reforços do Corinthians

Ji-Paraná na Copinha 2025

  1. 3 jogos (3 titular)
  2. 2 gols
  3. 3 passes decisivos
  4. 7 finalizações (2 no gol)
  5. 75% de acerto no passe
  6. 4.3 passes longos certos por jogo
  7. 4.7 duelos ganhos por jogo
  8. 11.3 bolas recuperadas por jogo
  9. 2 faltas
  10. 1 cartão amarelo
  11. Nota Sofascore 7.20

Laerte Junior na Copinha 2025

  • 3 jogos (3 titular)
  • 80 minutos em campo por jogo
  • 1 finalização
  • 1 passes decisivo
  • 7.3 duelos ganhos por jogo
  • 3.0 duelos aéreos ganhos por jogo
  • 6 faltas sofridas
  • Nota Sofascore 6.50

