Corinthians acerta contratação de dupla destaque do União Cacoalense na Copinha
Dupla chega após boa participação na Copa São Paulo e será integrada às categorias de formação
O Corinthians acertou a contratação de dois jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano pelo União Cacoalense. A confirmação foi feita pelo grupo de empresários que gerencia a carreira dos atletas, por meio das redes sociais.
Os reforços do Timão são o atacante Laerte Jr., de 16 anos, e o volante Ji-Paraná, da mesma idade. A tendência é que ambos, que chegam por empréstimo, atuem pela equipe sub-17 do Corinthians.
O jogador do Ji-Paraná na Copinha 2025 disputou três jogos, todos como titular. Somou dois gols e três passes decisivos, com sete finalizações, sendo duas no gol. Teve 75% de acerto nos passes, média de 4.3 passes longos certos por jogo, 4.7 duelos ganhos e 11.3 bolas recuperadas por partida. Cometeu duas faltas, recebeu um cartão amarelo e terminou com nota 7.20 no Sofascore. O jogador marcou na partida diante do Santos, ainda na primeira fase.
Ao longo da carreira, Ji-Paraná também teve passagens por Fluminense e Botafogo antes de atuar pelo Ji-Paraná na competição.
Laerte atuou em três partidas como titular na Copinha 2025, com média de 80 minutos em campo por jogo. Registrou uma finalização e um passe decisivo, além de média de 7.3 duelos ganhos e 3.0 duelos aéreos vencidos por partida. Sofreu seis faltas ao longo do torneio e encerrou sua participação com nota 6.50 no Sofascore.
Antes de disputar a Copinha, Laerte acumulou passagens por Coritiba e Internacional ao longo de sua carreira.
O detalhamento do contrato dos atletas com o Corinthians foi divulgado inicialmente pelo Meu Timão.
Veja abaixo números dos reforços do Corinthians
Ji-Paraná na Copinha 2025
- 3 jogos (3 titular)
- 2 gols
- 3 passes decisivos
- 7 finalizações (2 no gol)
- 75% de acerto no passe
- 4.3 passes longos certos por jogo
- 4.7 duelos ganhos por jogo
- 11.3 bolas recuperadas por jogo
- 2 faltas
- 1 cartão amarelo
- Nota Sofascore 7.20
Laerte Junior na Copinha 2025
- 3 jogos (3 titular)
- 80 minutos em campo por jogo
- 1 finalização
- 1 passes decisivo
- 7.3 duelos ganhos por jogo
- 3.0 duelos aéreos ganhos por jogo
- 6 faltas sofridas
- Nota Sofascore 6.50
