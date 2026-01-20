O Corinthians acertou a contratação de dois jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano pelo União Cacoalense. A confirmação foi feita pelo grupo de empresários que gerencia a carreira dos atletas, por meio das redes sociais.

Os reforços do Timão são o atacante Laerte Jr., de 16 anos, e o volante Ji-Paraná, da mesma idade. A tendência é que ambos, que chegam por empréstimo, atuem pela equipe sub-17 do Corinthians.

O jogador do Ji-Paraná na Copinha 2025 disputou três jogos, todos como titular. Somou dois gols e três passes decisivos, com sete finalizações, sendo duas no gol. Teve 75% de acerto nos passes, média de 4.3 passes longos certos por jogo, 4.7 duelos ganhos e 11.3 bolas recuperadas por partida. Cometeu duas faltas, recebeu um cartão amarelo e terminou com nota 7.20 no Sofascore. O jogador marcou na partida diante do Santos, ainda na primeira fase.

Ao longo da carreira, Ji-Paraná também teve passagens por Fluminense e Botafogo antes de atuar pelo Ji-Paraná na competição.

Ji-Paraná, novo reforço do Corinthians (Foto: Divulgação)

Laerte atuou em três partidas como titular na Copinha 2025, com média de 80 minutos em campo por jogo. Registrou uma finalização e um passe decisivo, além de média de 7.3 duelos ganhos e 3.0 duelos aéreos vencidos por partida. Sofreu seis faltas ao longo do torneio e encerrou sua participação com nota 6.50 no Sofascore.

Antes de disputar a Copinha, Laerte acumulou passagens por Coritiba e Internacional ao longo de sua carreira.

Laerte, atacante, reforço do Timão (Foto: Divulgação)

O detalhamento do contrato dos atletas com o Corinthians foi divulgado inicialmente pelo Meu Timão.

Veja abaixo números dos reforços do Corinthians

Ji-Paraná na Copinha 2025

3 jogos (3 titular) 2 gols 3 passes decisivos 7 finalizações (2 no gol) 75% de acerto no passe 4.3 passes longos certos por jogo 4.7 duelos ganhos por jogo 11.3 bolas recuperadas por jogo 2 faltas 1 cartão amarelo Nota Sofascore 7.20

Laerte Junior na Copinha 2025

3 jogos (3 titular)

80 minutos em campo por jogo

1 finalização

1 passes decisivo

7.3 duelos ganhos por jogo

3.0 duelos aéreos ganhos por jogo

6 faltas sofridas

Nota Sofascore 6.50

