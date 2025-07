Em estreia de dupla ex-Botafogo, ex-Flamengo brilha em Nottingham Forest x Fulham

O Fulham venceu o Nottingham Forest por 3 a 1 na tarde deste sábado (26) em amistoso de pré-temporada. A partida ocorreu no Estádio São Luís, em Portugal, com início às 16h (de Brasília) e término às 18h. A partida marcou a estreia de Igor Jesus e Jair, ex-jogadores do Botafogo, com a camisa do bicampeão da Champions.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida? ⚽

O placar foi inaugurado aos 16 minutos do primeiro tempo, em uma jogada construída a partir do campo defensivo. O zagueiro Calvin Bassey realizou um lançamento preciso em profundidade para Harry Wilson, que se infiltrava entre dois marcadores. O galês dominou com a perna direita e, com categoria, finalizou com um toque sutil por cobertura, superando o goleiro Aaron Bott. 1 a 0 para o Fulham.

continua após a publicidade

O segundo gol, quatro minutos após a abertura do placar, também teve a assinatura de Wilson, que protagonizou uma atuação inspirada, remetendo aos tempos de Gareth Bale. Em cobrança de falta, o camisa 8 utilizou a perna esquerda para bater cruzado, colocando a bola no canto inferior esquerdo da meta adversária, sem chances para o arqueiro. 2 a 0 para o Fulham.

Para fechar o caixão do lado vitorioso, um gosto brasileiro no duelo inglês. Após uma escadinha de passe — sequência em que um defensor conecta com um lateral, que aciona um meia ou o ponta em seguida — Andreas Pereira recebeu na grande área para arrematar com a perna direita. 3 a 0 para o Fulham.

continua após a publicidade

O Nottingham Forest diminuiu com o seu grande artilheiro: Chris Wood. O grandalhão saiu do banco de reservas para ganhar disputa de cabeça na área, após um cruzamento vindo do lado esquerdo. A cabeçada certeira no canto inferior direito do goleiro, deixou sua marca. 3 a 1 para o Fulham.

Nottingham Forest antes da partida contra o Fulham (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

O que vem por aí? 🔎

O Fulham enfrenta o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, na próxima quarta-feira (30), às 14h (de Brasília). O Nottingham Forest, por sua vez, encara o Estoril, de Portugal, no mesmo dia, às 15h. Ambas as partidas são amistosos internacionais de pré-temporada.

✅ FICHA TÉCNICA

Nottingham Forest 0x2 Fulham

Amistoso internacional

🗓️ Data e horário: sábado, 26 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio São Luís, em Portugal

🥅 Gols: Harry Wilson 16'/1ºT (0-1); 20'/1ºT (0-2); Pereira 13'/2ºT (0-3); Wood 30'/2ºT (1-3)

🟨 Cartões amarelos: -

🔴 Nottingham Forest (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Bott (Sels); Sinclair (Neco Williams), Carmo (Murillo), Jair (Milenković) e Morato (Aina); Powell (Sangaré), Yates (Gibbs-White) e Whitehall (Hudson-Odoi); Berry (Wood), Silva (Igor Jesus), Awoniyi.

⚪ Fulham (Técnico: Marco Silva)

Leno; Tete (Lukić), Andersen (Cuenca), Bassey (Diop) e King (Castagne); Berge (Iwobi), Cairney (Andreas Pereira), Sessegnon (Esenga), Wilson (Reed); Smith Rowe (Traoré), Rodrigo Muniz (Loupalo-Bi).

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.