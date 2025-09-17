Ex-Corinthians decide jogo em apenas 3 minutos em torneio russo

Com apenas três minutos em campo, o volante Douglas Augusto, que passou pelo Corinthians e Fluminense no Brasil, foi um dos personagens da vitória do Krasnodar sobre o Samara por 2 a 1, fora de casa, pela Copa da Rússia, nesta quarta-feira (17/09). O resultado garantiu a liderança do Grupo B da competição.

Douglas Augusto, ex-Corinthians e Fluminense, em ação pela Seleção Olimpíca (Foto: Marco Galvão/CBF)

Douglas, que chegou nesta temporada ao Krasnodar, fez o seu primeiro gol em doze partidas pela equipe, que ainda tem no elenco, entre outros brasileiros, Victor Sá, ex-Botafogo, e Diego Costa, ex-São Paulo. O volante começou a partida no banco de reservas, entrou aos 62 e, três minutos depois, balançou as redes.

Revelado pelo Fluminense, Douglas fez 152 jogos no Brasil, divididos entre os três clubes que passou: Corinthians, Bahia e Flu. Em ótimo momento, seu clube soma oito vitórias e um empate nos últimos nove jogos. O jogador comemorou o gol marcado e falou sobre o bom momento da equipe russa.

- Sensação muito boa de poder marcar meu primeiro gol com a camisa do Krasnodar e ainda por cima ser o de uma vitória importante. Era um jogo difícil, um confronto direto na tabela e sair com os três pontos foi fundamental. Estou muito feliz aqui, o clube confiou e acreditou no meu trabalho, então esse gol é uma forma de retribuir tudo isso. Ainda é um começo de caminhada aqui no clube, poucos jogos, então tenho certeza que muitas coisas boas virão. Agora temos que focar no próximo jogo, que será um duelo muito difícil, mas vamos manter a concentração para seguir nessa maré positiva que estamos vivendo - destacou o ex-jogador do Corinthians

🔍Apuração de Ulisses Lopresti