Corinthians tem cinco jogadores no DM; confira a situação de cada um

O Corinthians realizou um treino aberto à imprensa na manhã desta quarta-feira (10). A atividade no CT Dr. Joaquim Grava não contou com a presença de cinco atletas: Garro, Carrillo, Charles, Memphis e Hugo que seguem aos cuidados do departamento médico.

O holandês foi diagnosticado com um edema no músculo posterior da coxa direita após a vitória sobre o Athletico Paranaense, na última quarta-feira (10), pela Copa do Brasil. A presença de Memphis contra o Sport não está descartada, pois é uma lesão com um processo menos complexo de recuperação, mas o atleta ainda não esteve em campo.

Charles e Hugo sofreram traumas em treinamentos e foram poupados das últimas atividades. O volante realizou um trabalho sem bola com a comissão técnica em campo, mesmo processo que deve ocorrer com o lateral-esquerdo, e há chances deles estarem entre os relacionados para a próxima rodada.

Carrilo, que se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo desde o início de agosto, ainda deve ficar de molho por mais uns meses. A tendência é que sua transição física comece entre novembro e dezembro, e há uma expectativa de que o peruano possa reforçar o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, no final do ano.

Garro teve uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. O atleta está em processo de recuperação no departamento médico, e a previsão para o seu retorno varia de três a seis semanas.

Garro segue como desfalque após lesão na panturrilha (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo jogo do Corinthians

No domingo (21), o Corinthians viaja para Recife, onde encara o Sport pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Ilha do Retiro, às 17h30 (de Brasília). Atualmente, os comandados de Dorival Júnior ocupam a nona colocação na tabela da competição nacional.