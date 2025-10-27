Ex-Botafogo, Victor Sá marca gol da vitória e Krasnodar assume a liderança

O atacante Victor Sá segue consolidado como uma das principais referências do Krasnodar. Em sua terceira temporada pelo clube russo, o brasileiro foi decisivo mais uma vez ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Rubin Kazan, no último domingo (26). O resultado levou o time à liderança do Campeonato Russo e confirmou a boa fase da equipe, atual campeã nacional.

A vitória também reforçou o protagonismo de Victor Sá, que vem sendo decisivo nas últimas rodadas. O atacante comemorou o gol marcado e destacou o peso do resultado para as ambições do Krasnodar na luta pela taça.

— Muito feliz por poder marcar mais um gol e ajudar o time a conquistar uma vitória importante em uma partida muito difícil. Enfrentamos um adversário muito forte, mas mostramos o nosso poder de decisão e conquistamos essa vitória diante do nosso torcedor, o que nos colocou na liderança. A disputa pelas primeiras posições da liga é muito grande, e cada vitória que a gente conquista é um passo a mais para atingir o nosso objetivo final — disse o atacante.

Victor Sá comemora gol pelo Krasnodar (Foto: Divulgação/Krasnodar)

Titular absoluto e em grande fase

Titular em todas as 13 partidas da equipe no campeonato, Victor Sá vem sendo uma peça fundamental no esquema do técnico Vladimir Ivic. Com o gol diante do Rubin Kazan, o brasileiro chegou ao quarto na competição — o segundo consecutivo — após também ter balançado as redes na rodada anterior, contra o Dynamo Makhachkala. O desempenho constante reforça o bom momento técnico e a importância do jogador para o atual campeão russo.

O camisa 7 também comentou sobre o entrosamento do elenco e a confiança na briga pelo bicampeonato. Segundo ele, a manutenção da base que conquistou o título em 2024/2025 é um dos pontos fortes do grupo.

— O nosso time manteve uma boa base da temporada passada, então nós sabemos bem o que precisamos fazer para nos manter nessa briga pelo título da liga. Temos muito campeonato pela frente, grandes adversários, e precisamos manter esse nível de atuação. Faltam duas rodadas para o término do primeiro turno, e vamos lutar para manter essa liderança e chegar bem na reta final da liga — completou o atacante.

