Em crise, Celtic e Rangers têm hegemonia ameaçada na Escócia por azarão

Desde 1985, o Campeonato Escocês é vencido apenas pelos dois maiores clubes do país: Celtic e Rangers. Até mesmo quando um deles entrou em falência e teve que recomeçar da quarta divisão, nenhum outro time conseguiu quebrar a sequência entre os maiores rivais. Porém, nesta temporada, o Hearts, equipe localizada em Edimburgo, capital da Escócia, lidera a competição e quer aproveitar a instabilidade dos "bichos-papões" para vencer o título.

No domingo (26), o Hearts derrotou o Celtic por 3 a 1 e se isolou ainda mais na liderança da Scottish Premiership. A equipe da capital tem campanha invicta, com oito vitórias e um empate, com 25 pontos na tabela. Mais cedo na temporada, em setembro, também superaram o Rangers, dessa vez por 2 a 0, o que comprova o grande início da equipe comandada por Derek McInnes em busca do quinto título escocês da equipe, com o último conquistado em 1960.

O campeonato ainda está no início, com mais 29 jogos a serem disputados, porém, a má fase das equipes de Glasgow faz com que o Hearts sonhe em quebrar uma hegemonia que dura 39 anos. Em 1985, o Aberdeen, comandado por Sir Alex Ferguson, conquistou o Campeonato Escocês, porém, este seria o último que não seria conquistado nem por Celtic ou Rangers.

Desde então, o Celtic conquistou o campeonato mais 22 vezes, enquanto o Rangers, as outras 18 ocasiões. A equipe do Ibrox Stadium ainda sofreu com uma falência, que afastou o clube da primeira divisão por quatro anos e viu os maiores rivais vencerem o título por nove vezes consecutivas, de 2012 até 2020.

Jogadores comemoram título do Celtic (Foto: Reprodução / Twitter)

Má fase em Glasgow

Campeão nas últimas quatro edições, o Celtic anunciou que demitiu o treinador Brendan Rodgers, nesta segunda-feira (27), após a derrota para o Hearts. Mesmo na segunda colocação, os campeões europeus de 1967 estão a oito pontos do líder. Já o Rangers, que é apenas o quinto, com 12 pontos, trocou de também trocou de técnico neste mesmo mês, ao dispensar Russell Martin e contratar o alemão Danny Röhl.

Com o cenário, o Hearts quer disparar na liderança para ter uma situação tranquila quando o campeonato se dividir entre os seis melhores na briga pelo título e os seis piores na luta contra o rebaixamento. Na equipe, os destaques são os centroavantes Cláudio Braga e Lawrence Shankland, que são os artilheiros da competição com cinco gols cada. O próximo compromisso da equipe de Edimburgo é na quarta-feira (29), às 16h45, contra o St. Mirren.

O Hearts é o atual líder do Campeonato Escocês (Foto: Reprodução/X)

