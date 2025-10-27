menu hamburguer
Longe de casa, brasileiro traça planos e fala sobre adaptação na Espanha: 'Me acolheram'

Goleiro revela rotina e experiências em clube europeu e projeta futuro na carreira

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 27/10/2025
20:00
Victor Aznar iniciou sua trajetória longe do Brasil (Foto: Divulgação/ Cadiz)
Ao contrário de muitos brasileiros que começam a carreira no país e depois buscam oportunidades no exterior, o goleiro Victor Aznar iniciou sua trajetória futebolística longe do Brasil. Revelado nas categorias de base do Hellas Verona, na Itália, o arqueiro se transferiu em 2021 para o Cadiz, da Espanha, clube no qual permanece até hoje.

Durante as primeiras temporadas, Aznar aguardou pacientemente por sua chance entre os titulares. Na temporada 2024/25, o goleiro ganhou espaço e participou de 26 partidas, consolidando-se como peça importante na equipe. Com o início da atual temporada da Segunda Divisão Espanhola, o Cadiz disputou dez jogos, todos com Aznar em campo.

O brasileiro destacou suas metas e ambições para o futuro. Com a regularidade conquistada, ele mira seguir evoluindo e contribuir para que o Cadiz alcance seus objetivos, ao mesmo tempo em que sonha com novas oportunidades na carreira internacional.

— Acho que o importante é pensar um jogo de cada vez, os números individuais ficam em segundo plano quando o grupo tá tão unido como o nosso, temos um objetivo entre todos de levar o Cádiz o mais alto possível e ainda dar muitas alegrias pra essa torcida tão especial — disse.

Questionado sobre a adaptação e a forma de tratamento dos espanhóis, Victor rasgou elogios à maneira como foi acolhido no país. Segundo o jogador, não enfrentou problema ou dificuldade em nenhum aspecto desde que se mudou para a Espanha.

— Desde que eu cheguei aqui me senti em casa. Me acolheram muito bem, tanto torcida como diretoria, a cidade é maravilhosa então não tem nenhum problema de adaptação, o clima, praia e tudo, é um lugar e um time que se fosse possível faria toda minha carreira aqui — concluiu.

