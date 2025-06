Auxiliar de Ramón Díaz crava retorno ao Corinthians: ‘Sei que vou voltar’

Em entrevista ao programa Andreoli Modo On, transmitido pelo Kwai, Emiliano Díaz, auxiliar técnico e filho de Ramón Díaz, destacou seu carinho pelo Corinthians e não descartou a possibilidade de retornar ao clube. Atualmente, a comissão está sem clube.

Ao falar sobre o Timão, o auxiliar relembrou uma situação semelhante em que viveu no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Emiliano ainda exaltou a torcida do clube paulista.

— Eu sei que vou voltar ao Corinthians. Me aconteceu isso em Al-Hilal. Saí e voltei quatro anos depois. Agora é o mesmo com o Corinthians — projetou o argentino.

— Nunca vi isso em lugar nenhum. Mesmo quando o time não jogava bem, os 90 minutos eram de apoio. É diferente de tudo — completou.

O treinador também comentou sobre as experiências que teve tanto no Corinthians quanto no Vasco, quando chegou aos clubes para escapar da zona de rebaixamento. Segundo o Diaz, o próximo passo na carreira é brigar por títulos.

— O que não queremos mais é brigar para não cair. Queremos brigar para ganhar — finalizou.

Emiliano e Ramón Díaz no clássico entre São Paulo e Corinthians 2909 (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Altos e baixos no Corinthians

Contratado em julho do último ano, Ramón Díaz chegou ao Parque São Jorge com o clube na zona de rebaixamento da competição. O treinador conseguiu emplacar vitórias e garantiu fôlego ao time na final da temporada. Após grandes contratações na janela, como Memphis e Carrillo, a equipe ganhou corpo, venceu nove jogos seguidos, fugiu do Z-4 e garantiu vaga na Pré-Libertadores.

O argentino conduziu o Timão até as semifinais da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Flamengo, e da Sul-Americana, em confronto perdido para o Racing. Em ambas as ocasiões, Ramón Díaz foi criticado pela forma como montou a equipe e também encarou uma crise interna.

Nesta temporada, conquistou o título do Paulistão. O Corinthians quebrou um jejum de seis anos sem títulos. Mesmo com a conquista, a equipe não conseguiu repetir as boas atuações do final do ano passado, e a decisão da diretoria foi pela sua saída.

🔢 Números de Ramón Díaz pelo Corinthians

⚽ 60 jogos

✅ 32 vitórias

🟰 16 empates

❌ 12 derrotas

💯 Aproveitamento: 62,2%