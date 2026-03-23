Ex-Botafogo e Palmeiras brilha com gol e assistência em goleada na MLS
Rafael Navarro foi destaque do Colorado Rapids
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O atacante brasileiro Rafael Navarro foi o principal destaque da vitória do Colorado Rapids por 4 a 1 sobre o Sporting Kansas City, em partida válida pela MLS disputada no último sábado (21). O jogador registrou um gol e uma assistência, sendo peça fundamental para garantir o triunfo de sua equipe jogando fora de casa.
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Início de temporada produtivo e marca expressiva
O desempenho no confronto reforça o bom momento do atleta neste começo de campeonato. Com o tento anotado no fim de semana, Navarro chegou à marca de três gols em apenas cinco partidas disputadas na atual temporada e alcançou seu 36º gol em quatro anos atuando nos Estados Unidos.
A jogada que resultou em seu gol ocorreu no segundo tempo, quando o brasileiro completou de carrinho um cruzamento na área, consolidando a superioridade do Colorado Rapids durante a partida.
Palavra do atacante
Após o apito final, Navarro valorizou o resultado conquistado como visitante e explicou a importância de balançar as redes logo nas primeiras rodadas para afastar a ansiedade natural do início do calendário esportivo. O jogador fez questão de destacar o domínio da equipe e projetou o restante do ano.
— É sempre bom poder começar a temporada marcando gols, ajudando a equipe, pois já tira aquele peso e aquela ansiedade do início de ano. Atacante vive de gols, então é importante já estar balançando as redes — afirmou o atleta. O brasileiro também reforçou o foco na manutenção do ritmo para os próximos desafios da equipe na liga norte-americana.
— Conseguimos uma vitória muito importante fora de casa, dominando o jogo, e é essa a pegada que vamos tentar manter pro restante da temporada. Vou seguir trabalhando e espero seguir marcando gols para que a gente possa alcançar nossos objetivos — concluiu Navarro.
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