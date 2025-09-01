Ex-Botafogo, John é anunciado pelo Nottingham Forest
Goleiro deixa o Glorioso com 89 jogos disputados e os títulos da Libertadores e do Brasileirão
O goleiro John, ex-Botafogo, foi anunciado oficialmente como a nova contratação do Nottingham Forest na tarde de domingo (31). Depois de longa novela, o brasileiro acertou sua transferência para a Premier League no penúltimo dia da janela de transferências. A informação da venda do Glorioso foi publicada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo Lance!.
John já havia sido alvo de proposta do West Ham, também da Inglaterra, como clara atenção e holofotes da Premier League. Internamente, na SAF, já era esperado que uma oferta à altura chegaria após o recuo dos Hammers no início do mês.
Pensando nisso, o Botafogo foi ao marcado e contratou o goleiro Neto, que estava no Bournemouth. John e seu estafe comunicaram o desejo de aceitar a oferta do futebol europeu. Essa movimentação dá mais indícios da proximidade de John Textor e Evangelos Marinakis, grego dono do Forest. Os empresários têm estreitado os laços em 2025 por novos negócios.
— John chamou a atenção de muitos clubes depois de algumas temporadas impressionantes no Brasil, por isso estamos satisfeitos por ele ter escolhido o Forest como seu próximo passo. Ele chega aqui com fome de causar impacto e estamos entusiasmados em recebê-lo — disse o diretor de futebol no Forest, Ross Wilson.
John pelo Botafogo
Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, John deixa o Botafogo com 89 jogos. No Nottingham Forest, ele irá reencontrar Igor Jesus, atacante, e Jair, zagueiro, companheiros no Glorioso até o mês de julho.
