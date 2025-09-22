menu hamburguer
Fora de Campo

Não é o Botafogo! John Textor elege melhor time da temporada; confira

Mandatário alvinegro está presente na premiação da Bola de Ouro

John Textor assiste partida no estádio do Lyon (Foto: Clement Mahoudeau/AFP)
imagem cameraJohn Textor, mandatário do Botafogo (Foto: Clement Mahoudeau/AFP)
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
16:05
O Botafogo está concorrendo ao prêmio de melhor clube da temporada 2024/25, ao lado de Barcelona, PSG, Chelsea e Liverpool. Esta é a primeira vez na história que uma equipe brasileira participa da premiação da Bola de Ouro, organizada pela revista francesa “France Footbal”. Representando o clube carioca na cerimônia, John Textor elegeu o melhor time do ano.

Segundo o mandatário alvinegro, o PSG teve um ano memorável e deveria conquistar o prêmio de melhor equipe da última temporada. Textor avaliou ainda as possibilidades do Botafogo garantir a conquista.

- O PSG foi o melhor time durante a temporada, mesmo não conseguindo um bom resultado contra a gente, eles tiveram um ano memorável. Agora, se for um palpite emocional, onde nós valorizamos o futebol brasileiro e todas as conquistas do Botafogo na temporada, espantando todos os fantasmas e sonhando muito, aí o Botafogo pode ganhar.

O norte-americano destacou ainda a importância de representar um clube brasileiro nessa premiação tão importante no mundo do futebol. Para ele, a presença do Botafogo nesta cerimônia reforça o tamanho do futebol brasileiro para o mundo.

- As pessoas devem lembrar que a primeira coisa que fiz depois de vencermos o PSG no Mundial de Clubes, foi destacar a importância daquele resultado para o futebol brasileiro. Os times brasileiros estavam indo bem na competição, no primeiro teste contra times do mundo inteiro e foi muito importante para o Brasil. Todos viram a importância da nossa vitória contra o PSG - disse, antes de completar.

- Agora, quanto ao Botafogo, sabemos da sua importância para o futebol brasileiro. Temos que lembrar de todas as estrelas que passaram pelo clube e acredito que nossa presença aqui representa um pouquinho dos torcedores no Brasil que simpatizam com o Botafogo - finalizou.

⚽ Quem são os clubes indicados à Bola de Ouro 2025?

Clube do Ano (masculino)

  1. Botafogo
  2. Barcelona
  3. Chelsea
  4. Liverpool
  5. Paris Saint-Germain
Gregore em ação no jogo do Botafogo contra o PSG pelo Mundial de Clubes (Foto: YURI CORTEZ / AFP)
Gregore em ação no jogo do Botafogo contra o PSG pelo Mundial de Clubes (Foto: YURI CORTEZ / AFP)

