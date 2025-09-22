menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo: Neto passa por cirurgia e inicia recuperação de lesão

Goleiro tem contusão na coxa e retorno será apenas em 2026

Neto é o novo goleiro do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraNeto é o novo goleiro do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
16:57
O goleiro Neto, do Botafogo, passou por cirurgia na coxa direita neste domingo (21) e recebeu alta hospitalar na manhã desta segunda-feira (22). O jogador sofreu ruptura completa do retofemoral na derrota para o São Paulo, no último dia 14, em jogo do Brasileirão.

Conforme informou o boletim médico clube, o jogador ficará fora dos gramados entre 12 e 20 semanas. Assim, é provável que o retorno do arqueiro ocorra apenas na próxima temporada.

A recuperação será iniciada na próxima quarta-feira (24), no Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo. Neto se lesionou aos 46 minutos do primeiro tempo diante do São Paulo, quando caiu com dores após um chute e precisou ser substituído por Léo Linck.

Neto chegou ao Botafogo no início de agosto para substituir John, na época próximo de reforçar o West Ham e que se transferiu para o Nottingham Forest ao final da janela. Desde então, o novo goleiro alvinegro entrou em campo quatro vezes pelo Glorioso, com quatro gols sofridos.

Comunicado do Botafogo

"O goleiro Neto foi submetido a cirurgia na manhã de domingo (21), sem intercorrências, e teve alta hospitalar nesta segunda-feira (22). O arqueiro iniciará o trabalho de recuperação no Núcleo de Saúde e Performance na próxima quarta-feira (24)."

Neto em ação na vitória do Botafogo sobre o Juventude (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Neto em ação na vitória do Botafogo sobre o Juventude (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

