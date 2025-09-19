menu hamburguer
Ex-Botafogo bate recorde de mais vitórias na história da Liga Saudita

Além do Botafogo, treinador dirigiu o Vitória, Santa Cruz, Sport e Santo André

Péricles Chamusca
imagem cameraBrasileiro comandando o Al Faisaly (Foto: Divulgação)
João Gabriel Nicolli
Estagiário
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 19/09/2025
14:40
  Matéria
  • Mais Notícias

Na última quinta-feira (19), Péricles Chamusca atingiu marca histórica no futebol da Arábia Saudita, na vitória do  Al-Taawoun  por 4 a 1 sobre o Al-Ettifaq. O ex-Botafogo tornou-se o treinador com mais vitórias na Primeira Divisão do país, com 83 triunfos.

Péricles Chamusca, ex-Botafogo e Santo André, ultrapassou o tunisiano Fathi Al-Jabal como o treinador com maior número de triunfos na Liga da Arábia Saudita. O brasileiro de 59 ano está desde 2018 no futebol saudita e acumula passagens por  Al-Faisaly, Al-Shabab e Al-Hilal, além do clube atual, Al-Taawoun,

Péricles Chamusca - Al-Taawoun ex-botafogo
Péricles Chamusca foi anunciado como novo comandante do Al-Taawoun (Foto: Divulgação/Al-Taawoun)

Em entrevista ao GE, o ex-Botafogo, celebrou a importância da conquista e contextualizou o feito com base na sua experiência no futebol saudita

— É uma marca significativa pelo nível que a Liga está hoje. É lógico que isso também tem a ver com o tempo que estou aqui e o número de jogos que enfrentei, então isso nos dá essa vantagem. Sem dúvidas, é uma marca que a gente vai festejar — disse Péricles Chamusca

No Brasil, o treinador tem passagem por 19 times. Em 2004, o treinador conquistou o título da Copa do Brasil com a vitória de 2 a 0 sobre o Flamengo no Maracanã. Seu último trabalho no Brasil foi no Coritiba, em 2013

Na Arábia Saudita, Chamusca foi campeão da segunda divisão com o Neom FC e da Copa do Rei Saudita com o Al-Faisaly na temporada 2020/2021.

