Ex-Botafogo bate recorde de mais vitórias na história da Liga Saudita
Além do Botafogo, treinador dirigiu o Vitória, Santa Cruz, Sport e Santo André
- Matéria
- Mais Notícias
Na última quinta-feira (19), Péricles Chamusca atingiu marca histórica no futebol da Arábia Saudita, na vitória do Al-Taawoun por 4 a 1 sobre o Al-Ettifaq. O ex-Botafogo tornou-se o treinador com mais vitórias na Primeira Divisão do país, com 83 triunfos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jogador revelado pelo Palmeiras é apontado como ‘futuro do futebol’
Futebol Internacional18/09/2025
- Futebol Internacional
EXCLUSIVO: formado no futebol carioca, brasileiro da Champions não descarta retorno
Futebol Internacional18/09/2025
- Futebol Internacional
Bruno Guimarães se rende ao Barcelona: ‘Me fizeram gostar de futebol’
Futebol Internacional17/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Péricles Chamusca, ex-Botafogo e Santo André, ultrapassou o tunisiano Fathi Al-Jabal como o treinador com maior número de triunfos na Liga da Arábia Saudita. O brasileiro de 59 ano está desde 2018 no futebol saudita e acumula passagens por Al-Faisaly, Al-Shabab e Al-Hilal, além do clube atual, Al-Taawoun,
Em entrevista ao GE, o ex-Botafogo, celebrou a importância da conquista e contextualizou o feito com base na sua experiência no futebol saudita
— É uma marca significativa pelo nível que a Liga está hoje. É lógico que isso também tem a ver com o tempo que estou aqui e o número de jogos que enfrentei, então isso nos dá essa vantagem. Sem dúvidas, é uma marca que a gente vai festejar — disse Péricles Chamusca
No Brasil, o treinador tem passagem por 19 times. Em 2004, o treinador conquistou o título da Copa do Brasil com a vitória de 2 a 0 sobre o Flamengo no Maracanã. Seu último trabalho no Brasil foi no Coritiba, em 2013
Na Arábia Saudita, Chamusca foi campeão da segunda divisão com o Neom FC e da Copa do Rei Saudita com o Al-Faisaly na temporada 2020/2021.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias