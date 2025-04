Técnico brasileiro comemora título na Arábia: ‘Coroou a temporada’

O time sensação da Arábia, Neom SC, garantiu o título da segunda divisão árabe e estará na próxima edição da Saudi Pro League. A equipe de Péricles Chamusca fez história na competição e ganhou o troféu ao golear o Jeddah Club por 6 a 0, nesta terça-feira (29). A conquista do torneio veio seis rodadas de antecedência.

O técnico Péricles Chamusca afirmou que a conquista serviu para coroar o trabalho realizado durante a temporada. O brasileiro foi peça-chave no título, e ao seu comando, o Neom SC conquistou o título antecipado, com 10 pontos de diferença para o segundo colocado.

- A conquista do título foi importante para coroar o trabalho realizado durante a temporada. Veio com muito merecimento, por parte da comissão técnica, jogadores, administração, todos que fizeram e participaram desse grande trabalho para alcançarmos esse objetivo - afirmou o brasileiro.

Conheça o Neom SC

Neom é um megaprojeto urbanístico da Arábia Saudita, avaliado em 500 bilhões de dólares (cerca de R$ 3 trilhões), que promete transformar o conceito de cidade. Com 170 km de extensão, será construída de forma linear, sem carros ou estradas, e movida por energia limpa. A previsão é que os primeiros setores estejam prontos até 2030, quando será uma das sedes da Copa do Mundo de 2034.

Neom SC foi campeão e promovido para a primeira divisão árabe (Foto: Divulgação/X)

Enquanto isso, o Neom SC, fundado em 1965 como Al-Suqoor, joga em Tabuk, a cerca de 200 km do local da nova cidade. O clube passou por uma reformulação em 2023 e agora é administrado pela companhia responsável pelo projeto de Neom.

Acesso para a 1ª divisão saudita

A temporada atual foi histórica para o clube. Sob o comando do técnico brasileiro Péricles Chamusca, o Neom SC conquistou o acesso inédito à elite do futebol saudita com uma vitória por 3 a 0 sobre o Al-Arabi. Durante a campanha, contou com nomes conhecidos dos brasileiros, como o atacante Romarinho, ex-Corinthians, que deixou o clube rumo ao Al-Rayyan, do Catar. O elenco atual também tem o meia Carlos Júnior, revelado pelo Atlético-MG.