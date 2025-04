Ex-Bola de Ouro sentencia jogador do Real Madrid após polêmica

Antonio Rüdiger, ex-jogador do Real Madrid, protagonizou uma polêmica na final da Copa do Rei, diante do Barcelona. O alemão arremessou um objeto em direção ao árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, já no fim da prorrogação, e foi expulso, com possibilidade de pegar uma suspensão de quatro a doze jogos.

Ídolo do Bayern de Munique e da seleção da Alemanha, Lothar Matthäus detonou a postura do defensor merengue. Além de criticar a situação, o ex-jogador, Bola de Ouro em 1990, deu uma sugestão forte à direção da federação espanhola.

- Ele enlouqueceu, já não estava mais no controle. Ele é um jogador da seleção alemã, deveria ser um exemplo a ser seguido. Ontem, esqueceu completamente disso. Se ele for suspenso por quatro semanas, pode ficar satisfeito. Estou pensando em uma suspensão de dois dígitos. Espero uma suspensão pesada - disparou.

O jornal alemão "Bild" também não deixou barato. Em pesquisa nas redes sociais, o periódico questionou torcedores da seleção local se Rüdiger deveria continuar atuando com a camisa tetracampeã mundial. 78% dos aficionados negaram a continuidade do zagueiro na equipe comandada por Julian Nagelsmann, com mais de 20 mil respostas ao todo.

Antonio Rüdiger em ação pelo Real Madrid (Foto: Jonathan Moscrop/AFP)

🟥 Trio de jogadores do Real Madrid foi expulso

Ao todo, o clube da capital deixou a final na Andaluzia com três cartões vermelhos na bagagem. Além de Rüdiger, que já havia sido substituído, Lucas Vázquez, ao adentrar o gramado para contestar uma marcação, também foi mandado para o chuveiro minutos mais cedo.

Porém, na súmula do confronto, o árbitro basco também registrou um vermelho para Jude Bellingham. Segundo Bengoetxea, o inglês se dirigiu ao corpo que conduzia "El Clásico" de maneira acintosa, precisando até mesmo ser contido pelos companheiros.