Real Madrid estuda substituto inesperado de Ancelotti, diz jornal

O Real Madrid já estuda as possibilidades de um futuro sem Carlo Ancelotti. O técnico italiano, em temporada turbulenta na Espanha, pode deixar o cargo ao fim de 2024-25, e já tem em sua mesa o interesse da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção Brasileira.

Segundo o jornal "Marca", a diretoria merengue já se articula para substituir Carletto. Além dos nomes mais cotados, como o de Xabi Alonso, um novo candidato à área técnica surgiu: Raúl González. Ídolo do clube, o ex-centroavante está atualmente no Real Madrid Castilla, espécie de filial dos Blancos, e pode ser promovido ao time principal.

O trabalho de Raúl é visto com positividade pelos mandatários, não só pelo desempenho no Castilla. Antes, já havia comandado outras categorias de base em Valdebebas, e tem prestígio absoluto com o presidente Florentino Pérez.

A opção pelo ex-atleta se torna viável devido à disputa do Mundial de Clubes. O torneio se inicia no dia 14 de junho, o que leva a diretoria a ter um tempo reduzido para negociar com nomes fora da Espanha. Efetivar Raúl se torna um caminho para a disputa, e posteriormente, para a efetivação.

Xabi Alonso, porém, continua sendo o nome que lidera a corrida. Outro ex-craque que desfilou no Santiago Bernabéu, o basco deve deixar o Bayer Leverkusen através de um acordo para assumir o Real, com quem é identificado pelo tempo que passou, entre 2009 e 2014. Jürgen Klopp, que hoje é diretor da Red Bull na gestão de clubes ao redor do mundo, também é considerado, mas corre por fora no momento.

🤔 O que vai acontecer com Carlo Ancelotti no Real Madrid?

Ancelotti é um antigo sonho de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para assumir a Seleção Brasileira, e estar livre no mercado facilitaria o movimento. O Real considera o fim do ciclo, que completará quatro anos, após uma temporada de fracassos: vices na Supercopa e na Copa do Rei para o rival Barcelona, e queda diante do Arsenal na Champions League com 5 a 1 no agregado.

Carlo Ancelotti está no comando do Real Madrid desde 2021 (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Para uma possível despedida campeã de Chamartín, Carlo precisará remontar em La Liga. Os Merengues ocupam a segunda colocação na tabela, com 72 pontos, quatro a menos em relação ao líder Barça. Restam cinco jogos para o fim da competição, incluindo um novo capítulo de "El Clásico" na rodada 35.