Xavi pode mudar de ideia em relação ao Barcelona; entenda

Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 11:09 • Barcelona (ESP)

Na coletiva de imprensa após o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona, encerrado em 3 a 2 para o time merengue, Xavi Hernández foi questionado se pensava reconsiderar a decisão de saída e o treinador dos Culés respondeu que “não era o momento”. Porém, segundo informações da jornalista catalã Marta Ramon, o treinador pediu para se reunir com a direção do Barça para discutir a possibilidade de continuar no clube, mas com certas garantias.

Faltam seis jogos para o final do Campeonato Espanhol e o principal objetivo é resolver a novela do técnico espanhol. A derrota no Bernabéu fez com que o clube não tivesse mais incentivos na reta final da temporada, o confronto direto das equipes praticamente tirou as chances do Barça de alcançar a liderança da campanha quase perfeita do Real Madrid.

Na temporada atual, o treinador não se sentiu fortalecido pelo o que ele pediu e o que acabou recebendo. Dependendo do planejamento esportivo, Xavi planeja cumprir o seu contrato, que vai até 2025, com a certeza de que terá reforços. Um dos principais candidatos para abrir a janela e vestir a camisa blaugrana é Bernardo Silva, mas pode não acontecer devido as dificuldades financeiras do clube.

O comandante do Barcelona anunciou no dia 27 de janeiro que sairia no final da temporada, mas devido os resultados seguintes e a invencibilidade até a eliminação para o PSG na Champions League, ele reconsiderou sua decisão por acreditar que ainda pode ajudar o clube num contexto tão complexo, esportivamente e financeiramente.

Para Joan Laporta, presidente do clube catalão, Xavi é a opção principal, como tem demonstrado publicamente ao reivindicar a continuidade do treinador, e Rafa Márquez (técnico do time B) é a alternativa preferida que vem ganhando força nos últimos dias, segundo Marta.