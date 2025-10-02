Ex-Palmeiras celebra vitória na Champions Asiática e destaca confronto com Benzema

Ex-Palmeiras, Kauan Santos celebrou a vitória do Shabab Al-Ahli por 1 a 0 sobre o Al-Ittihad, na Champions League da Ásia. Com o resultado, a equipe dos Emirados Árabes Unidos chegou aos 4 pontos em dois jogos, permanece invicta na competição continental e ocupa a 5ª colocação do Grupo B.

Titular na vitória sobre os sauditas, o lateral Kauan Santos, revelado nas categorias de base do Palmeiras, comemorou o desempenho da equipe em um confronto de alto nível técnico. Atuando fora de casa, o brasileiro admitiu ter encarado uma partida complicada.

- Foi um jogo muito difícil, um adversário muito forte que tem grandes jogadores e ainda mais jogando diante da sua torcida. Mas, o nosso time se comportou muito bem, conseguimos implementar desde o início um ritmo de jogo muito forte, abrimos o placar e seguramos esse resultado muito importante jogando fora de casa e que nos deixa invictos e entre os primeiros da competição.

Natural de Planaltina, no Distrito Federal, Kauan Santos também comentou sobre a emoção de enfrentar nomes consagrados do futebol mundial, como Benzema, Kanté e Fabinho.

- Eu cresci jogando com eles no videogame, e agora poder enfrentá-los é algo muito especial. Foi a realização de um sonho encarar jogadores desse nível, como o Benzema, que já foi o melhor do mundo, e o Kanté, campeão da Copa do Mundo. Então, foi uma experiência incrível. Com certeza, vou levar isso como um grande aprendizado para a minha carreira, e é algo que vai ficar marcado para sempre na minha vida.

Kauan Santos chegou ao Shabab Al-Ahli em 2024. Antes disso, atuava como atacante nas categorias de base do Palmeiras e integrou o elenco campeão brasileiro em 2023. Já nos Emirados, se consolidou como lateral e tem sido peça importante da equipe comandada pelo técnico português Paulo Sousa.

