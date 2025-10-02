Igor Jesus é criticado em derrota do Nottingham Forest na Europa League
Brasileiro passou em branco na derrota para o Midtjylland
Igor Jesus foi criticado por conta de sua atuação na derrota por 3 a 2 do Nottingham Forest para o Midtjylland, na Europa League. O centroavante iniciou o duelo como titular, mas passou em branco, foi punido com um cartão amarelo e substituído no intervalo.
- O herói com dois gols em Sevilha, quando o Forest esteve soberbo no primeiro tempo contra o Real Betis. Mas a repetição da jogada nunca pareceu provável desta vez, em uma noite frustrante para os anfitriões - disse o "Nottingham Post", que deu uma nota cinco para a atuação de Igor Jesus.
Em campo durante 75 minutos, Igor Jesus conseguiu apenas uma finalização na direção do gol, enquanto teve outros três chutes bloqueados. No entanto, o brasileiro não conseguiu ter uma noite impactante com a camisa do Nottingham Forest.
No segundo tempo, Igor Jesus foi substituído e deu lugar a Chris Wood, que marcou um gol de pênalti nos acréscimos. No entanto, a equipe do centroavante brasileiro foi vaiada pelos torcedores presentes por conta da derrota na Europa League.
Início de Igor Jesus no Nottingham Forest
Contratado pelo Nottingham Forest na última janela de transferências, Igor Jesus disputou oito partidas com a equipe inglesa, tendo marcado quatro gols. O brasileiro disputa posição com Chris Wood, que é o titular do time na Premier League.
