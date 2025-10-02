menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Igor Jesus é criticado em derrota do Nottingham Forest na Europa League

Brasileiro passou em branco na derrota para o Midtjylland

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/10/2025
19:10
Igor Jesus comemora gol pelo Nottingham Forest contra o Betis, pela Europa League
imagem cameraIgor Jesus comemora gol pelo Nottingham Forest contra o Betis, pela Europa League (Foto: Cristina Quicler/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Igor Jesus foi criticado por conta de sua atuação na derrota por 3 a 2 do Nottingham Forest para o Midtjylland, na Europa League. O centroavante iniciou o duelo como titular, mas passou em branco, foi punido com um cartão amarelo e substituído no intervalo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- O herói com dois gols em Sevilha, quando o Forest esteve soberbo no primeiro tempo contra o Real Betis. Mas a repetição da jogada nunca pareceu provável desta vez, em uma noite frustrante para os anfitriões - disse o "Nottingham Post", que deu uma nota cinco para a atuação de Igor Jesus.

continua após a publicidade

Em campo durante 75 minutos, Igor Jesus conseguiu apenas uma finalização na direção do gol, enquanto teve outros três chutes bloqueados. No entanto, o brasileiro não conseguiu ter uma noite impactante com a camisa do Nottingham Forest.

No segundo tempo, Igor Jesus foi substituído e deu lugar a Chris Wood, que marcou um gol de pênalti nos acréscimos. No entanto, a equipe do centroavante brasileiro foi vaiada pelos torcedores presentes por conta da derrota na Europa League.

continua após a publicidade

Início de Igor Jesus no Nottingham Forest

Contratado pelo Nottingham Forest na última janela de transferências, Igor Jesus disputou oito partidas com a equipe inglesa, tendo marcado quatro gols. O brasileiro disputa posição com Chris Wood, que é o titular do time na Premier League.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Igor Jesus foi titular do Nottingham Forest contra o Midtjylland, pela Europa League
Igor Jesus foi titular do Nottingham Forest contra o Midtjylland, pela Europa League (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias