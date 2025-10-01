Ancelotti convoca Seleção Brasileira: Fluminense tem destaque em alta

Nesta quarta-feira (1), Carlo Ancelotti anunciará os nomes convocados para disputar dois amistosos pela Seleção Brasileira contra Coreia do Sul e o Japão. Em alta no Fluminense, Martinelli é um dos nomes do Tricolor que está mais próximo de aparecer na lista.

O volante vive em 2025 seu momeneto mais estável da carreira. Com grandes momentos em certos períodos de tempo, como no fim de 2023, ou no Brasileirão de 2020, Martinelli faz, pela primeira vez, uma temporada por completo como um dos principais destaques do time até aqui. O jogador se tornou um pilar fundamental equipe.

— Sobre a Seleção, acho que é o maior sonho de todo jogador. A gente trabalha e deixa pro Ancelotti decidir, que é um grande treinador e vai fazer um grande trabalho com a Seleção Brasileira — disse Martinelli após vitória contra o América de Cali.

Na estreia de Zubeldía, Martinelli foi escolhido em enquete para torcedores do Fluminense como melhor jogador da vitória contra o Botafogo. Mas, antes disso, o volante já era elogiado por Renato Gaúcho.

— Você sabe o salário do Ancelotti? Então cabe a ele fazer a convocação dele. Martinelli vem se destacando sem dúvida alguma aqui no Fluminense. É um jogador que me agrada bastante. Converso bastante com ele, tenho dado muitos conselhos desde a minha chegada. Um dos pedidos que faço é para ele pisar na área. Ele tem qualidade para isso e toda vez que pisa, faz gol. Então ele precisa evoluir nesse sentido. Ele não é só um jogador de marcação e distribuição, tem que chegar para finalizar também.

Números de Martinelli em 2025

48 jogos (47 titular)

4 gols

3 assistências

32 passes decisivos

39 finalizações (0.8 por jogo)

88% de acerto no passe

2.4 passes longos certos por jogo

4.4 bolas recuperadas por jogo

1.4 desarmes por jogo

47% de eficiência nos duelos

Nota Sofascore: 7.04