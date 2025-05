Por que a Holanda joga de laranja, cor que não está na bandeira

Uma das imagens mais emblemáticas do futebol mundial é ver a seleção holandesa entrando em campo vestida de laranja, cercada por uma multidão de torcedores usando a mesma cor vibrante. O curioso, para quem vê de fora, é que a bandeira oficial da Holanda (Países Baixos) é composta por vermelho, branco e azul — e o laranja sequer aparece nela. Então por que a Holanda joga com essa cor? O Lance! te explica por que a Holanda joga de laranja.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por que a Holanda joga de laranja?

A resposta está na história política e dinástica do país. O laranja é a cor oficial da Casa de Orange-Nassau, a dinastia real que liderou a luta pela independência dos Países Baixos e ainda hoje ocupa o trono da monarquia holandesa. O nome “Holanda” (e o gentilício "holandês") está profundamente ligado à identidade construída em torno dessa família real, cuja importância vai além da política — alcança também o simbolismo cultural e esportivo.

Casa de Orange e a origem do uniforme laranja

A Casa de Orange-Nassau remonta ao século XVI, quando Guillherme de Orange, também conhecido como Guilherme, o Silencioso, liderou a revolta contra o domínio espanhol. Ele se tornou o grande símbolo da luta pela independência holandesa e é considerado o pai fundador da pátria. Seu título de Príncipe de Orange (uma região atualmente na França) deu origem ao uso do laranja como cor simbólica da nação.

continua após a publicidade

Com o tempo, o laranja passou a ser associado ao orgulho nacional e à identidade do povo holandês, mesmo sem estar na bandeira oficial. Quando o esporte começou a ganhar força nos Países Baixos no século XX, a escolha do uniforme laranja para representar as seleções nacionais foi natural — especialmente no futebol, onde a cor logo se tornou uma marca registrada.

A seleção masculina é apelidada de Oranje (laranja, em holandês), e a feminina é chamada de Oranje Leeuwinnen (Leoas Laranjas), consolidando o vínculo emocional entre a cor e o esporte nacional.

continua após a publicidade

Por que a bandeira é vermelha, branca e azul?

Originalmente, a primeira bandeira da Holanda tinha o laranja no topo — o que hoje é vermelho. Essa bandeira, chamada de "Prinsenvlag" (Bandeira do Príncipe), foi usada durante as guerras de independência. No entanto, ao longo do século XVII, o laranja foi substituído pelo vermelho por razões práticas (o pigmento vermelho resistia melhor ao tempo) e também por mudanças políticas e influências marítimas.

Mesmo com a substituição oficial, o laranja seguiu vivo no imaginário coletivo, principalmente por conta da monarquia e da devoção popular à Casa de Orange. Assim, enquanto a bandeira do país passou a ser tricolor, o uniforme laranja permaneceu como uma forma de manter viva a conexão com a linhagem real e o sentimento de nacionalismo cultural.

Laranja em todos os esportes e nas ruas da Holanda

O uso do laranja não se restringe ao futebol. A cor é adotada por praticamente todas as seleções esportivas dos Países Baixos — seja no hóquei sobre grama, ciclismo, patinação de velocidade ou vôlei. Em Olimpíadas e grandes eventos esportivos, a delegação holandesa é conhecida pela presença marcante do uniforme laranja.

O fenômeno também se estende para além do esporte. Em eventos nacionais como o "Dia do Rei" (Koningsdag), as ruas das cidades holandesas se enchem de pessoas vestidas de laranja, celebrando o aniversário do monarca em um verdadeiro carnaval patriótico. A cor virou símbolo de festa, orgulho e identidade holandesa — algo que ultrapassa a lógica das cores da bandeira.

Casa de Orange

A Holanda joga de laranja por causa da Casa de Orange-Nassau, dinastia que moldou a história e a identidade do país. A cor laranja representa muito mais do que um uniforme esportivo: é a expressão máxima do orgulho nacional e da conexão entre povo, cultura e monarquia. Mesmo fora da bandeira, o laranja está no coração de cada holandês — dentro e fora de campo.