A lesão de Rodrygo, confirmada nesta terça-feira (3), escancarou mais uma vez uma estatística preocupante no Real Madrid. Desde agosto de 2023, o clube contabiliza seis rupturas do ligamento cruzado anterior no elenco principal. A sequência de graves problemas físicos tem afetado diretamente a estrutura esportiva da equipe, que viu jogadores-chave serem afastados dos gramados por longos períodos nas últimas temporadas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O ponto de partida foi 10 de agosto de 2023. Courtois sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino. O goleiro passou por cirurgia e ficou 234 dias afastado, perdendo praticamente toda a temporada – até reaparecer na final da Champions League contra o Borussia Dortmund, em Wembley, conquistando o 15º título europeu do clube.

continua após a publicidade

Apenas 48 horas depois, a equipe sofreu um segundo golpe. Éder Militão rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante a primeira partida do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. O zagueiro brasileiro ficou 213 dias fora dos gramados, deixando o time sem dois jogadores fundamentais logo no início da temporada.

LCA vira inimigo do Real Madrid

Em dezembro de 2023, quatro meses depois, Alaba também sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior. O defensor austríaco ficou praticamente um ano afastado dos gramados. Na temporada seguinte, em outubro de 2024, foi a vez de Carvajal ser confirmado com a mesma lesão, ampliando ainda mais a lista de desfalques de longa duração.

continua após a publicidade

Quando tudo indicava que a equipe começava a recuperar seus jogadores, surgiu mais um revés. Em novembro de 2024, Militão sofreu uma segunda ruptura do ligamento cruzado anterior, desta vez no joelho direito, após ter retornado aos gramados meses antes. A previsão de recuperação para o zagueiro é de sete a nove meses. Seu caso elevou para cinco o número de lesões desse tipo no elenco principal em pouco mais de um ano.

A mais recente é a de Rodrygo, que se soma à lista, totalizando seis rupturas do ligamento cruzado anterior desde 2023. Todas ocorreram no Santiago Bernabéu ou no centro de treinamento do clube.

Rodrygo comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Manchester City, pela Champions (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

➡️ Aposte nos jogos do Real Madrid!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A série de lesões graves afetou majoritariamente o setor defensivo – Courtois, Militão (duas vezes), Alaba e Carvajal – e agora também impacta o ataque com Rodrygo. Além do prejuízo individual para cada jogador, o acúmulo de ausências prolongadas comprometeu o planejamento esportivo e a estabilidade competitiva da equipe nas últimas duas temporadas.

Para Rodrygo, o tempo de recuperação deve seguir a média das lesões de LCA, que costuma variar de oito a 12 meses. Especialistas apontam que o prazo mínimo para retorno aos gramados, em casos cirúrgicos, é de oito meses. Estudos mais recentes indicam que a reabilitação pós-cirúrgica tem se estendido para um período entre nove e 12 meses, justamente para evitar reincidências e garantir que o atleta retorne em plenas condições. No caso específico de Rodrygo, que também lesionou o menisco, o processo pode ser ainda mais cauteloso.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.