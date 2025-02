Ex-Atlético-MG, zagueiro vê Zenit pronto para lutar pelo heptacampeonato russo

Devido ao inverno rigoroso na Rússia, o Zenit está há quase um mês em pré-temporada nos Emirados Árabes. Vice-líder do Campeonato Russo com 39 pontos, mesmo número do Krasnodar, mas perdendo nos critérios de desempate, o zagueiro Rodrigão, revelado pelo Atlético-MG, vê o time de São Petersburgo pronto para lutar pelo sétimo título seguido da competição para o clube.

- Estamos muito focados nesta volta. Sabemos a importância que têm voltar e conseguir vitórias logo no começo para dar tranquilidade pensando no restante do campeonato. Sem dúvida nenhuma vamos com força total em todos os campeonatos. Nossa preparação está muito boa - afirmou Rodrigão, ex-Atlético-MG, que com a camisa do Zenit é bicampeão russo nas temporadas 2022/23 e 2023/24.

Foram cinco amistosos até aqui: dois com a Seleção da Jordânia, sendo um empate e uma vitória, depois perdeu para o Dínamo Moscou, da Rússia, e o Noah, da Armênia, empatou com o CSKA, também da Rússia, e venceu nesta sexta-feira (7) outro clube do mesmo país do Zenit, o Rostov. Rodrigão, inclusive, foi titular na partida.

"Estamos preparando a parte física bastante e com os jogos pegando o ritmo novamente. Tem sido muito bom nos preparar com jogos que é o mais próximo do que temos em toda temporada", afirmou o zagueiro detentor de outros três títulos pelo Zenit: duas Supercopa da Rússia e uma Taça da Rússia.

O Campeonato Russo volta no dia 1º de março e o Zenit encara o CSKA Moscou. A equipe também está classificada para a semifinal da Copa da Rússia e vai encarar o Rostov em jogos de ida e volta.

