Marcelo receberá homenagem do Real Madrid antes de dérbi com o Atlético

O Real Madrid anunciou que homenageará Marcelo neste sábado (8), no estádio Santigo Bernabéu, antes do clássico contra o Atlético, válido pela 23ª rodada de La Liga. O brasileiro, que atuou pelo clube merengue por 16 temporadas, anunciou aposentadoria como jogador de futebol profissional na última quinta-feira (6).

Em nota, o Real Madrid destacou a carreira de Marcelo, quem chamou de "uma das grandes lendas do clube e do futebol mundial". O ex-lateral-esquerdo chegou à Espanha com apenas 18 anos, no início de 2007, e deixou a equipe apenas em 2022. Confira abaixo o comunicado sobre a homenagem ao brasileiro neste sábado.

"Marcelo receberá homenagem no clássico deste sábado, no Santiago Bernabéu. Nosso estádio terá a oportunidade de se despedir e homenagear o brasileiro, que na quinta-feira anunciou sua aposentadoria como jogador profissional de futebol.

Marcelo é uma das grandes lendas do nosso clube e do futebol mundial. Durante as suas dezesseis temporadas no Real Madrid, conquistou 25 títulos em 546 jogos: 5 Taças dos Campeões Europeus, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supertaças Europeias, 6 Ligas, 2 Taças do Rei e 5 Supertaças de Espanha."

O anúncio de Marcelo

Na última quinta-feira (6), Marcelo anunciou a aposentadoria nos gramados em vídeo publicado apenas em espanhol e inglês, no perfil pessoal no Instagram. O agora ex-jogador da Seleção Brasileira, do Real Madrid e do Fluminense, sentenciou: “Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito a dar ao futebol”. Leia abaixo a declaração completa.

“O meu amor pelo futebol vem do meu avô, que queria que eu fosse um jogador profissional e fez tudo o que pôde para que isso acontecesse. Quando eu tinha 18 anos, o Real Madrid bateu à minha porta e vim para cá. Já posso dizer que sou mais um madrileño.

Aqui formei uma família com a minha mulher. Dezesseis temporadas, 25 títulos, cinco campeonatos nacionais, um dos capitães e tantas noites mágicas no Bernabéu... Que loucura! O Madrid é um clube diferente. O madridismo é um sentimento inexplicável.

Jogar com a camisa do meu País desde as seleções de base também foi uma grande honra. Duas medalhas olímpicas e uma Copa das Confederações ficaram na minha memória.

Voltar ao Fluminense significou retribuir ao clube o que ele me deu, ajudando a conquistar três títulos, incluindo a Copa Libertadores, e deixando um legado para os jovens no estádio Marcelo Vieira. Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito a dar ao futebol. Muito obrigado por tudo.”

A aposentadoria de Marcelo chega três meses após o lateral rescindir contrato com o Fluminense e encerra uma carreira vitoriosa. Ao todo, o jogador conquistou cinco UEFA Champions League e quatro Mundiais de Clubes da Fifa pelo Real Madrid; uma Libertadores da América, pelo Fluminense; e uma Copa das Confederações, pela Seleção Brasileira, entre outros inúmeros outros títulos.