O Internacional está com a agenda agenda aberta para compra de ingressos para a partida contra o Atlético-MG, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, às 18h30min (de Brasília) de domingo (2), no estádio Beira-Rio, terá nova promoção. Os sócios, além de entrada liberada, poderão ainda levar um acompanhante sem custos. Os não-sócios poderão adquirir bilhetes por apenas R$ 20.. Os check-ins já começaram para a categoria Carteira Vermelha.

Preços dos ingressos

Além da gratuidade para todos os associados, há descontos para acompanhantes e para não sócios. Confira:

Todas as modalidades de sócios: ingresso gratuito para acompanhante; Sócios e sócias Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Parque Ingresso: acesso liberado ao Beira-Rio mediante compra de ingresso gratuito no Mundo Colorado e entrada gratuita para acompanhante. Nas cadeiras locadas, o sócio Campeão do Mundo paga R$ 50, e o Nada Vai nos Separar R$ 70; Não sócios: ingresso por R$ 20 nas áreas livres; e R$ 80 no setor de cadeira locada.

Tabela de preços ingressos para Internacional x Atlético-MG (Arte: Divulgação/SC Internacional)

Prévia do jogo

O Inter chega ao confronto em mais uma crise. A derrota por 1 a 0 para o Fluminense implodiu o vestiário colorado, com cobranças vindas de todos os lados. Já o Galo vem de vitória de 1 a 0 sobre o Ceará.

Como chegar ao Beira-Rio

O Beira-Rio está localizado na avenida Padre Cacique, 891, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Veja as principais formas de chegar ao estádio:

Como chegar de ônibus ao Beira-Rio

Diversas linhas de ônibus passam pelas proximidades do estádio, incluindo as linhas 149, 165, 188 e 171. O acesso pela avenida Padre Cacique facilita a chegada por transporte público. Além disso, há uma linha específica para dias de jogos, a F993 Futebol, que sai do Largo Glênio Peres, no Centro. Após a partida, os mesmos veículos parem da rua Nestor Ludwig e desembarcam no Largo Glênio Peres.

Como chegar de carro ao Beira-Rio

O estádio oferece estacionamento com capacidade para cerca de 5 mil veículos, sendo 3 mil elas cobertas. O acesso é feito principalmente pela avenida Padre Cacique e rua Otávio Dutra, que são as principais vias que cercam o estádio. Recomenda-se chegar cedo, especialmente em dias de grandes eventos.

O uso de aplicativos de transporte é comum nos dias de jogos e eventos. Pontos de embarque e desembarque estão distribuídos ao redor do estádio, facilitando o acesso.