Ex-Arsenal é dispensado após faltar treinos para procurar pet desaparecido

O meio-campista Aaron Ramsey, ex-Arsenal, teve seu contrato rescindido junto ao Pumas, do México, depois de ter se ausentado da rotina do clube para procurar sua cadela de estimação, Halo. O pet desapareceu no início de outubro, dentro de um hotel para cães em Guanajuato. Além do incidente, o jogador sofreu com lesões e estava se recuperando de um problema muscular.

Ramsey chegou a pedir ajuda nas redes sociais e ofereceu 10 mil dólares (mais de 50 mil reais, na cotação atual) de recompensa por informações pelo animal de estimação. Fora dos gramados desde setembro pela lesão, o jogador também se ausentou dos treinos para focar nas buscas, o que culminou na rescisão do contrato. Até a publicação desta matéria, Halo ainda não havia sido encontrada.

O atleta também se recuperava de uma cirurgia na parte posterior da coxa, feita no início do ano. Ramsey assinou com o Pumas, da liga mexicana, em junho de 2025, após deixar o Cardiff, time da segunda divisão da Inglaterra. Desde a sua estreia no clube, Aaron fez apenas seis partidas, metade como titular.

Aaron Ramsey, ex-Arsenal, em atividade pelo Pumas UNAM, do México (Foto: Reprodução)

⚽ Carreira de Aaron Ramsey, ex-Arsenal

O meio-campista começou no Cardiff City, em 2008, antes de ir para o Arsenal, clube pelo qual atuou a maior parte de sua carreira, somando 369 jogos e 64 gols. Pelos Gunners, Ramsey conquistou seis títulos: Copa da Inglaterra (2013/14, 2014/15 e 2016/17) e Supercopa da Inglaterra (2014, 2015 e 2017).

Também levantou troféus pela Juventus, com as conquistas da Serie A (2019/20), Copa da Itália (2020/21) e Supercopa da Itália (2020), quando defendeu o time entre os anos de 2019 e 2022.