Arsenal sofre com desfalques e brasileiro é mais um lesionado
Sobe para seis o número de baixas no elenco dos Gunners
- Matéria
- Mais Notícias
O Arsenal segue sofrendo com lesões em seu elenco e mais duas baixas foram confirmadas na última terça-feira (28), incluindo a de um brasileiro. O zagueiro francês William Saliba e o atacante brasileiro Gabriel Martinelli aumentaram a lista de desfalques dos Gunners para o jogo contra o Brighton, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (29).
Relacionadas
- Lance! Biz
Arsenal x Brighton: saiba o valor dos elencos do confronto
Lance! Biz29/10/2025
- Futebol Internacional
Arsenal vence e City tropeça; veja resultados deste domingo (26) de Premier League
Futebol Internacional26/10/2025
- Futebol Internacional
Eden Hazard é introduzido ao Hall da Fama da Premier League
Futebol Internacional29/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Saliba precisou ser substituído no intervalo da vitória do Arsenal contra o Crystal Palace, por 1 a 0, no último domingo (26). Já Gabriel Martinelli, que começou no banco e entrou no segundo tempo, saiu de campo mancando. Declan Rice foi outro jogador que precisou sair de campo na última rodada da Premier League, mas não passou de um susto, já que o meio-campista esteve no banco de reservas contra o Brighton.
"Ele (Saliba) está fora. Estamos avaliando, mas ele não jogará [...] Parece que Martinelli também está fora. Precisamos realizar mais exames para avaliar a gravidade da lesão, mas ainda está muito cedo para ele", disse Mikel Arteta na coletiva prévia ao duelo contra o Brighton.
Departamento médico do Arsenal segue cheio
Além de William Saliba e Gabriel Martinelli, Mikel Arteta não pode contar com outros quatro atletas com problemas mais graves: o capitão Martin Odegaard, o meia-atacante Kai Havertz, o ponta Noni Madueke e o atacante brasileiro Gabriel Jesus. A situação praticamente obriga o treinador dos Gunners a utilizar jovens como Lewis-Skelly, Max Dowman e Ethan Nwaneri.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias