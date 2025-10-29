menu hamburguer
Arsenal sofre com desfalques e brasileiro é mais um lesionado

Sobe para seis o número de baixas no elenco dos Gunners

Dia 29/10/2025
Jogadores do Arsenal comemorando o gol de Gyökeres (Foto: Ben Stansall/AFP)
Arsenal confirma lesões de William Saliba e Gabriel Martinelli.
Saliba saiu lesionado no intervalo contra o Crystal Palace.
Martinelli mancou após entrar no segundo tempo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Arsenal segue sofrendo com lesões em seu elenco e mais duas baixas foram confirmadas na última terça-feira (28), incluindo a de um brasileiro. O zagueiro francês William Saliba e o atacante brasileiro Gabriel Martinelli aumentaram a lista de desfalques dos Gunners para o jogo contra o Brighton, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (29).

Saliba precisou ser substituído no intervalo da vitória do Arsenal contra o Crystal Palace, por 1 a 0, no último domingo (26). Já Gabriel Martinelli, que começou no banco e entrou no segundo tempo, saiu de campo mancando. Declan Rice foi outro jogador que precisou sair de campo na última rodada da Premier League, mas não passou de um susto, já que o meio-campista esteve no banco de reservas contra o Brighton.

"Ele (Saliba) está fora. Estamos avaliando, mas ele não jogará [...] Parece que Martinelli também está fora. Precisamos realizar mais exames para avaliar a gravidade da lesão, mas ainda está muito cedo para ele", disse Mikel Arteta na coletiva prévia ao duelo contra o Brighton.

Martinelli e Llorente disputando na corrida no duelo entre Arsenal e Atlético de Madrid na Champions League (Foto: Ben Stansall/AFP)
Departamento médico do Arsenal segue cheio

Além de William Saliba e Gabriel Martinelli, Mikel Arteta não pode contar com outros quatro atletas com problemas mais graves: o capitão Martin Odegaard, o meia-atacante Kai Havertz, o ponta Noni Madueke e o atacante brasileiro Gabriel Jesus. A situação praticamente obriga o treinador dos Gunners a utilizar jovens como Lewis-Skelly, Max Dowman e Ethan Nwaneri.

circulo com pontos dentroTudo sobre

