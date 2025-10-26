Arsenal vence e City tropeça; veja resultados deste domingo (26) de Premier League

Quatro jogos abriram o domingo (26) da nona rodada do Campeonato Inglês. Além dos jogos de sábado, o Arsenal venceu o Crystal Palace e permaneceu na liderança da competição; o Manchester City foi derrotado pelo Aston Villa; Bournemouth superou o Forest, e, por fim, Burnley ganhou do Wolves com gol nos acréscimos. O último jogo da rodada será Everton e Tottenham, às 13h30 (de Brasília). Veja como ficaram os resultados do dia de Premier League:

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Resultados da Premier League - 26/10 - 9ª rodada

Wolves 2 x 3 Burnley

O Wolverhampton, comandado por Vitor Pereira, ex-técnico de Corinthians e Flamengo, perdeu por 2 a 3 para o Burnley, no Molineux Stadium. Os gols foram marcados por Bellegarde e Munetsi, aos Wolves, enquanto Zian Flemming, marcou duas vezes para igualar o jogo, e Lyle Foster decretou a vitória nos acréscimos.

continua após a publicidade

As duas equipes disputam na parte de baixo da tabela. O Wolverhampton vive o pior início de temporada em sua história na Premier, ainda não venceu nenhum jogo em nove rodadas até aqui e amarga a lanterna do Campeonato Inglês: dois empates e sete derrotas. O Burnley, por sua vez, vinha de vitória importante por 2 a 0 sobre o Leeds, que o tirou da zona de rebaixamento, e soma oito pontos.

Arsenal 1 x 0 Crystal Palace

O Arsenal venceu o Crystal Palace pelo placar magro de 1 a 0, no Emirates Stadium, em Londres (ING). O atacante Eberechi Eze foi o autor do único gol da partida, aos 38 minutos do primeiro tempo. Com o triunfo, o Arsenal vive grande sequência e permanece na liderança da Premier League, com quatro vitórias seguidas.

continua após a publicidade

Com apenas três gols sofridos, a defesa é o destaque do time, ao segurar resultados quando o ataque enfrenta dificuldades. Do outro lado, na 10ª colocação, o Crystal Palace vive momento de instabilidade após viver invencibilidade de 19 jogos em todas as competições, desde a temporada passada.

Jogadores do Manchester City e Aston Villa disputando a bola (Foto: Justin Tallis/AFP)

Bournemouth 2 x 0 Nottingham Forest

Sensação da temporada inglesa, o Bournemouth venceu o Nottingham Forest por 2 a 0, no Vitaly Stadium. Marcus Tavernier e Eli Kroupi foram os responsáveis pela vitória da equipe vice-colocada da Premier League.

O Bournemouth vive campanha fantástica no futebol inglês. A equipe comandada por Andoni Iraola não perde desde a estreia (4 a 2 para o Liverpool) e ocupa a segunda colocação, com 18 pontos. Enquanto isso, o Forest de Ange Postecoglou, estrelado por diversos brasileiros, é o primeiro time da zona de rebaixamento: 18ª posição com apenas cinco pontos.

Aston Villa 1 x 0 Manchester City

Fora de casa, no Villa Park, o Manchester City foi derrotado pelo Aston Villa, por 1 a 0. Matty Cash fez o único gol da partida, nos primeiros 20 minutos da partida. Nem mesmo o faro de gols de Erling Haaland foi capaz de evitar a derrota do time de Pep Guardiola.

O Aston Villa vem em crescente recuperação após ter início ruim na Premier League. Depois de ficar algumas rodadas dentro da zona de rebaixamento, a equipe comandada por Unai Emery emendou quatro vitórias seguidas e já ocupa a 7ª colocação. Do outro lado, o City segue no G4 do Campeonato Inglês e mira o Arsenal, que está a seis pontos na frente.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial