Burnley x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Premier League

Confira as principais informações do duelo válido

Dia 31/10/2025
09:30
Burnley e Arsenal se enfrentam neste sábado (1), às 12h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O duelo será disputado no estádio Turf Moor, em Burnley (ING), e terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming)

O Burnley tenta se afastar da zona de rebaixamento e chega ao confronto com 10 pontos conquistados. O time de Scott Parker ocupa a 16ª posição e busca recuperação após a derrota por 3 a 2 diante do Bournemouth, fora de casa. Jogando diante da sua torcida, os Clarets esperam repetir o desempenho ofensivo das vitórias recentes para surpreender o líder.

Do outro lado, o Arsenal vive momento oposto. Líder da Premier League com 22 pontos, o time de Mikel Arteta soma sete vitórias em nove rodadas e vem de triunfo por 1 a 0 sobre o Crystal Palace, com gol de Eberechi Eze. Os Gunners mantêm o embalo também nas copas e chegam confiantes, com apenas uma derrota na temporada somando todas as competições.

Tudo sobre o jogo entre Burnley x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Burnley 🆚 Arsenal
10ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Turf Moor, Burnley (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Chris Kavanagh (ING)
🚩 Assistentes: Dan Cook (ING) e Ian Hussin (ING)
📺 VAR: Robert Jones (ING)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟣🔵 Burnley (Técnico: Scott Parker)
Dubravka; Walker, Tuanzebe, Estève e Hartman; Florentino, Cullen; Bruun Larsen, Ugochukwu, Jaidon Anthony; Flemming.

🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Timber, Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyökeres e Trossard.

