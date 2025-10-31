Burnley x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Premier League
Confira as principais informações do duelo válido
- Matéria
- Mais Notícias
Burnley e Arsenal se enfrentam neste sábado (1), às 12h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O duelo será disputado no estádio Turf Moor, em Burnley (ING), e terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming) ➡️Clique para assistir na Disney+
Relacionadas
- Onde Assistir
Vitória x Bahia: onde assistir, horário e escalações da final do Baianão Feminino
Onde Assistir30/10/2025
- Onde Assistir
Coritiba x CRB: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B
Onde Assistir30/10/2025
- Onde Assistir
Al-Nassr x Al-Fayha: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Saudita
Onde Assistir30/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Burnley tenta se afastar da zona de rebaixamento e chega ao confronto com 10 pontos conquistados. O time de Scott Parker ocupa a 16ª posição e busca recuperação após a derrota por 3 a 2 diante do Bournemouth, fora de casa. Jogando diante da sua torcida, os Clarets esperam repetir o desempenho ofensivo das vitórias recentes para surpreender o líder.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Arsenal vive momento oposto. Líder da Premier League com 22 pontos, o time de Mikel Arteta soma sete vitórias em nove rodadas e vem de triunfo por 1 a 0 sobre o Crystal Palace, com gol de Eberechi Eze. Os Gunners mantêm o embalo também nas copas e chegam confiantes, com apenas uma derrota na temporada somando todas as competições.
Tudo sobre o jogo entre Burnley x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Burnley 🆚 Arsenal
10ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Turf Moor, Burnley (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Chris Kavanagh (ING)
🚩 Assistentes: Dan Cook (ING) e Ian Hussin (ING)
📺 VAR: Robert Jones (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟣🔵 Burnley (Técnico: Scott Parker)
Dubravka; Walker, Tuanzebe, Estève e Hartman; Florentino, Cullen; Bruun Larsen, Ugochukwu, Jaidon Anthony; Flemming.
🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; Timber, Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyökeres e Trossard.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias