Halloween do Lance!: entenda a famosa 'maldição' de Ramsey
Jogador "matou" celebridades com seus gols ao longo da década
O dia 31 de outubro marca o Halloween, celebração anual difundida em diversos países e reconhecida pelas suas histórias sombrias. No universo do futebol, a data pode ser associada às chamadas "maldições" e uma delas é a de Aaron Ramsey, meio-campista galês que em várias ocasiões na última década coincidiu seus gols com mortes de celebridades.
A 'maldição' de Aaron Ramsey é uma teoria que liga os gols do jogador com as mortes de famosos. A história se originou, de fato, com a morte do terrorista Osama Bin Laden, em 2011, um dia após Ramsey, que defendia o Arsenal, marcar contra o Manchester United. A coincidência aconteceu novamente cinco meses depois, desta vez com ninguém menos que Steve Jobs, cofundador da Apple, que morreu na mesma semana em que o meio-campista balançou as redes contra o Tottenham.
A partir dos dois casos emblemáticos, a imprensa inglesa passou a acompanhar mais de perto o que viria a ser 'maldição de Ramsey'. Em 2012, a icônica Whitney Houston foi a vítima. Em 2013, foi a vez de Paul Walker, famoso pela saga "Velozes e Furiosos". Em 2014, o ator Robin Williams. Os mais recentes foram Stephen Hawking, em 2018, o cantor MC Marcinho, em 2023, e o estilista Giorgio Armani, em setembro de 2025. Todos faleceram dias ou até horas após Ramsey balançar as redes.
Confira as 21 'vítimas' dos gols de Ramsey
- Buddy LeRoux, ex-dono do time de beisebol Boston Red Sox (2 dias após um gol de Ramsey em 2007/08)
- Ted Kennedy, senador dos EUA (3 dias após gol em 2009/10)
- Antonio De Nigris, atacante mexicano (no mesmo dia em 2009/10)
- Osama Bin Laden (1 dia depois em 2010/11)
- Steve Jobs (3 dias depois em 2011/12)
- Muammar Kadafi, ditador da Líbia (1 dia depois em 2011/12)
- Whitney Houston (1 dia depois em 2011/12)
- Boris Berezovsky, empresário e político russo (1 dia depois em 2012/13)
- Jorge Rafael Videla, ex-ditador argentino (3 dias depois em 2012/13)
- Ray Williams, jogador de basquete (1 dia depois em 2012/13)
- Sid Bernstein, produtor musical americano (mesmo dia em 2013/14)
- Paul Walker (no mesmo dia em 2013/14)
- Robin Williams (1 dia depois em 2014/15)
- David Bowie, cantor inglês (2 dias depois em 2015/16)
- Alan Rickman, ator inglês (1 dia depois 2015/16)
- Nancy Reagan, ex-primeira dama dos EUA (1 dia depois em 2015/16)
- Bruce Forsyth, apresentador de TV inglês (7 dias depois em 2017/18)
- Ken Dodd, comediante inglês (1 dia depois em 2017/18)
- Stephen Hawking (6 dias depois em 2017/18)
- MC Marcinho (7 dias depois em 2023/24)
- Giorgio Armani (4 dias depois em setembro de 2025)
