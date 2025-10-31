Halloween do Lance!: entenda a famosa 'maldição' de Ramsey

A 'maldição' de Aaron Ramsey liga seus gols a mortes de famosos.

Halloween é celebrado em 31 de outubro.

O dia 31 de outubro marca o Halloween, celebração anual difundida em diversos países e reconhecida pelas suas histórias sombrias. No universo do futebol, a data pode ser associada às chamadas "maldições" e uma delas é a de Aaron Ramsey, meio-campista galês que em várias ocasiões na última década coincidiu seus gols com mortes de celebridades.

A 'maldição' de Aaron Ramsey é uma teoria que liga os gols do jogador com as mortes de famosos. A história se originou, de fato, com a morte do terrorista Osama Bin Laden, em 2011, um dia após Ramsey, que defendia o Arsenal, marcar contra o Manchester United. A coincidência aconteceu novamente cinco meses depois, desta vez com ninguém menos que Steve Jobs, cofundador da Apple, que morreu na mesma semana em que o meio-campista balançou as redes contra o Tottenham.

A partir dos dois casos emblemáticos, a imprensa inglesa passou a acompanhar mais de perto o que viria a ser 'maldição de Ramsey'. Em 2012, a icônica Whitney Houston foi a vítima. Em 2013, foi a vez de Paul Walker, famoso pela saga "Velozes e Furiosos". Em 2014, o ator Robin Williams. Os mais recentes foram Stephen Hawking, em 2018, o cantor MC Marcinho, em 2023, e o estilista Giorgio Armani, em setembro de 2025. Todos faleceram dias ou até horas após Ramsey balançar as redes.

Aaron Ramsey possui a maldição dos 'gols fatais' (Foto: Divulgação/Rangers FC)

Confira as 21 'vítimas' dos gols de Ramsey

Buddy LeRoux, ex-dono do time de beisebol Boston Red Sox (2 dias após um gol de Ramsey em 2007/08) Ted Kennedy, senador dos EUA (3 dias após gol em 2009/10) Antonio De Nigris, atacante mexicano (no mesmo dia em 2009/10) Osama Bin Laden (1 dia depois em 2010/11) Steve Jobs (3 dias depois em 2011/12) Muammar Kadafi, ditador da Líbia (1 dia depois em 2011/12) Whitney Houston (1 dia depois em 2011/12) Boris Berezovsky, empresário e político russo (1 dia depois em 2012/13) Jorge Rafael Videla, ex-ditador argentino (3 dias depois em 2012/13) Ray Williams, jogador de basquete (1 dia depois em 2012/13) Sid Bernstein, produtor musical americano (mesmo dia em 2013/14) Paul Walker (no mesmo dia em 2013/14) Robin Williams (1 dia depois em 2014/15) David Bowie, cantor inglês (2 dias depois em 2015/16) Alan Rickman, ator inglês (1 dia depois 2015/16) Nancy Reagan, ex-primeira dama dos EUA (1 dia depois em 2015/16) Bruce Forsyth, apresentador de TV inglês (7 dias depois em 2017/18) Ken Dodd, comediante inglês (1 dia depois em 2017/18) Stephen Hawking (6 dias depois em 2017/18) MC Marcinho (7 dias depois em 2023/24) Giorgio Armani (4 dias depois em setembro de 2025)

