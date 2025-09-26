Ex-árbitro revela que atirou chuteira em Mourinho

O ex-árbitro Mark Clattenburg revelou ter tido uma reação raivosa contra o técnico José Mourinho durante um jogo em 21 de janeiro de 2017, quando o português comandava o Manchester United. A revelação foi feita em entrevista ao podcast "Whistleblowers", do veículo Daily Mail Sport. Clattenburg afirmou que, após uma insistente reclamação de Mourinho no vestiário da arbitragem, ele atirou uma chuteira na direção do treinador.

O incidente ocorreu após um empate por 1 a 1 entre Stoke City e Manchester United. Mourinho invadiu o vestiário para reclamar de um suposto pênalti não marcado em um toque de mão de Ryan Shawcross, jogador do Stoke City. Clattenburg descreveu o episódio e a reação de Mourinho.

— Ele acreditava que eu não tinha visto uma mão de Ryan Shawcross (do Stoke City). Ele insistia que era pênalti e perguntou: "Você viu o replay?". Ele disse que viu o replay, que foi pênalti, e então eu atirei a minha chuteira com raiva na direção dele — iniciou o árbitro.

— É claro que não lhe acertei. Ele ficou pálido, não sabia o que dizer e saiu do vestiário. Quando cheguei em casa, assisti ao incidente e vi que ele (Shawcross) não tinha cometido falta. Era tudo jogo mental, amargura e maldade (de Mourinho) — disparou.

O ex-árbitro citou, ainda, que essa partida foi definitiva para que ele decidisse encerrar sua carreira na Premier League. Clattenburg apitou mais seis jogos na competição e se aposentou no ano seguinte.

Mark Clattenburg é ex-árbitro da Premier League (Foto: AFP)

Crítica ao treinador

Clattenburg criticou a mudança no comportamento de Mourinho ao longo dos anos, destacando que o treinador "perdeu o charme". A relação entre os dois já era ruim, segundo o ex-árbitro, que citou um episódio em que desconfiou de uma mensagem simpática enviada pelo técnico enquanto ele estava no Real Madrid.

— Lembro-me de ir ao Real Madrid quando ele estava a cumprir uma suspensão de um jogo, e ele enviou uma mensagem para o meu hotel para me desejar tudo de bom. Era sempre o charme, havia sempre um interesse por trás disso. Mas quando ele passou a não fazer muito sucesso, mudou muito. Na Turquia, ficou tão amargo que estava sempre discutindo com os árbitros. Ele parecia não ter mais aquele charme, provavelmente porque não vencia mais — alfinetou Clattenburg.

