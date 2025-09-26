Após deixar o Brasil em 2021 e rumar para o futebol dos Emirados Árabes, o atacante Guilherme Bala tinha como objetivo se firmar no país e se destacar pelo gigante local Shabab Al Ahli. No entanto, o ex-Flamengo tem feito mais do que isso. Na última quinta-feira (25), ele alcançou a marca de 100 jogos pelo clube.

O brasileiro celebrou o feito e destacou o bom momento que vem vivendo no futebol emiradense nos últimos anos.

— Alcançar essa marca é algo muito expressivo para mim. Eu deixei o Brasil em 2021 e vim para esse desafio aqui nos Emirados, e poder chegar aos 100 jogos pelo Shabab mostra que tenho feito um bom trabalho aqui. Estou muito feliz por tudo que tenho conquistado e vivido aqui nesse clube que me acolheu tão bem. Venho podendo desempenhar um bom futebol e tenho buscado ajudar ao máximo o Shabab, e as coisas têm acontecido de uma forma muito especial — disse.

Campeão Brasileiro pelo Flamengo em 2020 e participante da Libertadores do mesmo ano, Bala não só se firmou como titular do Shabab, como também tem sido um dos destaques individuais do time.

Em 100 jogos, o brasileiro soma 20 gols e 26 assistências. Somente na temporada passada, foram 20 participações diretas em gols. Desde sua chegada, na temporada 2021/2022, Bala conquistou seis títulos: foi bicampeão da UAE Pro League, bicampeão da UAE Super Cup, campeão da UAE President Cup e vencedor da Challenge Shield.

Guilherme Bala celebrou as conquistas e projetou que espera aumentar o número de títulos pelo clube nesta temporada.

— Tem sido um período muito bom, temos conquistado vários títulos, isso realmente é o que deixa um jogador marcado na história de um clube. A minha expectativa, juntamente com o grupo, é de poder seguir nesse caminho de conquistas. Sabemos que será difícil repetir a temporada passada e conquistar quatro títulos, mas o nosso objetivo é esse, porque o Shabab sempre entra para ganhar, e nós incorporamos esse pensamento dentro de campo — concluiu.

Empresário e fiel escudeiro de Guilherme Bala ao longo da carreira, Fabrício Pires exaltou a conquista do atleta e destacou sua dedicação e esforço na trajetória pelo futebol dos Emirados Árabes.

— Ele saiu do Brasil ainda muito jovem, enfrentando uma experiência totalmente diferente de tudo o que havia vivido até então. Atribuo grande parte do sucesso do Guilherme à Gabriele, sua esposa, e aos filhos. Sem a família, nossa caminhada teria sido muito mais árdua. Com eles, o Guilherme se adaptou rapidamente ao país e, hoje, fico muito feliz em vê-lo triunfar dessa forma. É algo que me deixa extremamente satisfeito. Torço muito por ele e espero que possa conquistar ainda mais e seguir crescendo dentro do clube — declarou.

Guilherme Bala, ex-Flamengo, foi eleito melhor jogador sub-23 dos Emirados Árabes (Foto: Divulgação/Shabab Al Ahli)

Melhor jogador sub-23 do campeonato dos Emirados Árabes em agosto

Em agosto, Guilherme Bala alcançou um feito importante na carreira nas disputas dos Emirados Árabes. O ex-Flamengo foi eleito o melhor jogador sub-23 do campeonato.

— Receber um prêmio tão importante encerra uma temperada maravilhosa para mim — comentou o atacante.

Recentemente, o técnico do Shabab Al-Ahli, Paulo Sousa, que também já treinou o Flamengo, elogiou o atleta em uma coletiva pós-jogo. Antes de ir para os Emirados Árabes, o jogador passou pelo Madureira e pela Ferroviária, de São Paulo.

— Guilherme Bala é um jogador que pode jogar na Europa. Ele tem qualidade e merecimento para atuar em grandes clubes — disse o treinador.

Guilherme Bala chegou ao Shabab Al-Ahli em 2021 (Foto: Divulgação/Shabab Al Ahli)

