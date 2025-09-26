menu hamburguer
Bola de Ouro: Raphinha termina sem votos para ser vencedor; confira

Atacante do Barcelona terminou em quinto lugar em votação

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 26/09/2025
15:11
Raphinha é um dos favoritos pelo prêmio (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
Raphinha ficou em quinto lugar na Bola de Ouro (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
A edição de 2025 da Bola de Ouro consagrou o francês Ousmane Dembélé, do PSG, com ampla vantagem sobre os concorrentes. O atacante foi eleito o melhor jogador do mundo após receber 1.380 pontos e 73 indicações como primeiro colocado entre os 100 jurados. O espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, ficou em segundo lugar com 1.059 pontos.

Entre os brasileiros, o destaque foi Raphinha, também do Barcelona, que encerrou a disputa na quinta posição, somando 620 pontos. Apesar do desempenho, o atacante não recebeu nenhuma indicação como favorito ao título, terminando sem votos para a primeira colocação.

O pódio foi completado por Vitinha (PSG), em terceiro lugar com 703 pontos, e Mohamed Salah (Liverpool), em quarto com 657. O top 10 contou ainda com nomes como Achraf Hakimi (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) e o jovem inglês Cole Palmer (Chelsea).

Além do título individual, a conquista de Dembélé teve valor simbólico: ele se tornou o sexto francês a levantar o prêmio da "France Football", juntando-se a Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane e Karim Benzema. Com isso, a França alcançou oito troféus e igualou a Argentina e Lionel Messi como as maiores vencedoras da história da premiação.

Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)
Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)

Confira o top 5 da Bola de Ouro 2025:

  1. Ousmane Dembélé (França, PSG) – 1.380 pontos
  2. Lamine Yamal (Espanha, Barcelona) – 1.059
  3. Vitinha (Portugal, PSG) – 703
  4. Mohamed Salah (Egito, Liverpool) – 657
  5. Raphinha (Brasil, Barcelona) – 620

