Bola de Ouro: Raphinha termina sem votos para ser vencedor; confira
Atacante do Barcelona terminou em quinto lugar em votação
- Matéria
- Mais Notícias
A edição de 2025 da Bola de Ouro consagrou o francês Ousmane Dembélé, do PSG, com ampla vantagem sobre os concorrentes. O atacante foi eleito o melhor jogador do mundo após receber 1.380 pontos e 73 indicações como primeiro colocado entre os 100 jurados. O espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, ficou em segundo lugar com 1.059 pontos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Após supostamente sofrer um soco de Valverde, jogador quebra silêncio: ‘Quis largar o futebol’
Futebol Internacional26/09/2025
- Futebol Internacional
Jornalista prevê PSG fora da Ligue 1: ‘Acabará o dinheiro’
Futebol Internacional26/09/2025
- Futebol Internacional
Titular do Barcelona sofre lesão e ficará mais de um mês afastado
Futebol Internacional26/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Entre os brasileiros, o destaque foi Raphinha, também do Barcelona, que encerrou a disputa na quinta posição, somando 620 pontos. Apesar do desempenho, o atacante não recebeu nenhuma indicação como favorito ao título, terminando sem votos para a primeira colocação.
O pódio foi completado por Vitinha (PSG), em terceiro lugar com 703 pontos, e Mohamed Salah (Liverpool), em quarto com 657. O top 10 contou ainda com nomes como Achraf Hakimi (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) e o jovem inglês Cole Palmer (Chelsea).
Além do título individual, a conquista de Dembélé teve valor simbólico: ele se tornou o sexto francês a levantar o prêmio da "France Football", juntando-se a Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane e Karim Benzema. Com isso, a França alcançou oito troféus e igualou a Argentina e Lionel Messi como as maiores vencedoras da história da premiação.
Confira o top 5 da Bola de Ouro 2025:
- Ousmane Dembélé (França, PSG) – 1.380 pontos
- Lamine Yamal (Espanha, Barcelona) – 1.059
- Vitinha (Portugal, PSG) – 703
- Mohamed Salah (Egito, Liverpool) – 657
- Raphinha (Brasil, Barcelona) – 620
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias