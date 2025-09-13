Ex-alvo do Botafogo acerta com clube por seis anos; saiba detalhes
Glorioso tentou a contratação do meia-atacante no início de 2025
Bitello deixou o Grêmio em 2023 como um dos principais destaques do futebol brasileiro e seguiu para um destino inusitado: a Rússia, onde passou a defender o Dínamo Moscou. Dois anos depois, agora consolidado como titular da equipe, o brasileiro renovou seu contrato na última quinta-feira (11) por mais seis temporadas, até 2031. No início do ano, ele foi alvo do Botafogo.
O Botafogo estava confiante na contratação de Bitello para iniciar a temporada, como parte de um processo de reconstrução do elenco após as saídas de nomes importantes, como Luiz Henrique e Thiago Almada. Com o objetivo de reforçar o meio-campo, o clube realizou quatro propostas ao Dínamo Moscou pelo jogador, chegando a oferecer 18 milhões de euros — cerca de R$ 113 milhões na cotação da época. A negociação, porém, não avançou.
Desde o início, o Botafogo tinha ciência da complexidade da operação. Bitello, que também manifestava interesse em retornar ao futebol brasileiro, chegou a não se reapresentar ao Dínamo, apostando em uma possível liberação. No momento da transferência do Grêmio, havia um entendimento informal de que, caso o conflito entre Rússia e Ucrânia continuasse, o clube europeu facilitaria uma saída antecipada.
No entanto, o Dínamo adotou uma postura rígida e ignorou qualquer possibilidade de flexibilização contratual. Durante as tratativas, o clube russo chegou a emitir uma nota oficial direcionada a equipes brasileiras, criticando a conduta de Bitello por permanecer no Brasil com a intenção de pressionar uma saída.
Com o passar do tempo, Bitello tornou-se peça-chave no Dínamo Moscou; desde 2023, o meia-atacante soma 71 partidas, com 13 gols marcados e 14 assistências. Revelado pelo Cascavel e projetado pelo Imortal, ele foi negociado por 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões, à época).
Tudo sobre
