imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ex-alvo do Botafogo acerta com clube por seis anos; saiba detalhes

Glorioso tentou a contratação do meia-atacante no início de 2025

john textor joão paulo
imagem cameraJohn Textor (à esquerda), dono da SAF do Botafogo, e João Paulo Magalhães (à direita), presidente do Glorioso (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 13/09/2025
12:07
  • Matéria
  • Mais Notícias

Bitello deixou o Grêmio em 2023 como um dos principais destaques do futebol brasileiro e seguiu para um destino inusitado: a Rússia, onde passou a defender o Dínamo Moscou. Dois anos depois, agora consolidado como titular da equipe, o brasileiro renovou seu contrato na última quinta-feira (11) por mais seis temporadas, até 2031. No início do ano, ele foi alvo do Botafogo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Botafogo estava confiante na contratação de Bitello para iniciar a temporada, como parte de um processo de reconstrução do elenco após as saídas de nomes importantes, como Luiz Henrique e Thiago Almada. Com o objetivo de reforçar o meio-campo, o clube realizou quatro propostas ao Dínamo Moscou pelo jogador, chegando a oferecer 18 milhões de euros — cerca de R$ 113 milhões na cotação da época. A negociação, porém, não avançou.

Desde o início, o Botafogo tinha ciência da complexidade da operação. Bitello, que também manifestava interesse em retornar ao futebol brasileiro, chegou a não se reapresentar ao Dínamo, apostando em uma possível liberação. No momento da transferência do Grêmio, havia um entendimento informal de que, caso o conflito entre Rússia e Ucrânia continuasse, o clube europeu facilitaria uma saída antecipada.

No entanto, o Dínamo adotou uma postura rígida e ignorou qualquer possibilidade de flexibilização contratual. Durante as tratativas, o clube russo chegou a emitir uma nota oficial direcionada a equipes brasileiras, criticando a conduta de Bitello por permanecer no Brasil com a intenção de pressionar uma saída.

COPA DO BRASIL 2023, CRUZEIRO X GREMIO
Bitello com a camisa do Grêmio na Copa do Brasil de 2023 (Foto: Gilson Junio/AGIF)

Craque do time? ⚽

Com o passar do tempo, Bitello tornou-se peça-chave no Dínamo Moscou; desde 2023, o meia-atacante soma 71 partidas, com 13 gols marcados e 14 assistências. Revelado pelo Cascavel e projetado pelo Imortal, ele foi negociado por 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões, à época).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

  • Matéria
  • Mais Notícias