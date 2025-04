Everton condena atitude de torcedores após lance de jogador

O Everton veio a público para condenar as ameaças de morte para o zagueiro James Tarkowski e sua família depois de lance contra o Liverpool, na quarta-feira (2), em Anfield Road. O jogador recebeu amarelo após entrada pra cima de Alexis Mac Allister.

O lance gerou grande polêmica, já que, em campo, Tarkowski recebeu apenas cartão amarelo. Depois, a comissão de arbitragem da Premier League (PGMOL) confirmou o erro, indicando que o jogador deveria ter sido expulso. Neste sentido, ele acabou sendo ameaçado de morte.

De acordo com Samantha, esposa de Tarkowski, os comentários foram "além do repugnante" em uma publicação feita por ela nas redes sociais. A mulher do jogador do Everton também alega que o nível de críticas que o marido vem recebendo passaram do ponto.

— As pessoas esquecem que ele é mais do que apenas um jogador de futebol. Ele é um marido, um filho, um irmão, um amigo e, o mais importante, o pai dos nossos dois filhos. Futebol é um esporte, mas a forma como alguns supostos fãs se comportam é vergonhosa. O abuso, as ameaças - não é paixão, é patético. Somos pessoas reais e isso vai muito além do futebol — lamentou Samantha.

Tarkowski afirma que entrou em contato com Mac Allister ao fim da partida para se desculpar sobre o lance. O zagueiro do Everton afirmou ainda que o argentino entendeu e aceitou o seu pedido.

— Eu falei com ele e pedi desculpas porque não foi um desarme bom. Quando a bola caiu entre nós, pensei que ele viria e esperava que fosse um desafio 50-50 à moda antiga. Mas ele desistiu do desarme e, enquanto eu avançava, continuei e entrei, eu o peguei bem alto. Eu pedi desculpas a ele e ele aceitou, então não foi legal da minha parte — disse à Premier League.

Leia a nota do Everton na íntegra

O Everton Football Club está ciente das ameaças feitas a James Tarkowski e sua família nas redes sociais. Tal comportamento é completamente inaceitável e não tem lugar no futebol ou na sociedade.

O clube está em contato com James e sua esposa Samantha, e está pronto para interagir com as empresas de mídia social e auxiliar a polícia em qualquer investigação potencial.

O Everton condena veementemente qualquer forma de intimidação, ameaça ou abuso online ou offline direcionado a jogadores, funcionários ou suas famílias.