Europeus repercutem boa fase de Nuno Moreira, do Vasco: 'Excelente'
Português vive grande fase na equipe cruzmaltina
Nuno Moreira tem chamado atenção não apenas no Rio de Janeiro, mas também em Portugal, onde voltou a ser destaque no jornal "A Bola", um dos principais veículos esportivos do país. Após viver grande fase no Vasco, o portal português repercutiu um comentário de Philippe Coutinho em uma publicação do atacante luso.
Segundo o A Bola, Nuno Moreira vive um dos melhores momentos da carreira no Vasco da Gama e no Campeonato Brasileiro. Peça importante na equipe de Fernando Diniz, o elogio de Coutinho – jogador da Seleção Brasileira e com passagem por grandes clubes da Europa – foi citado pelo jornal como mais uma prova da ótima fase do português.
– A atravessar um excelente momento no Brasileirão, o Vasco da Gama tem em Philippe Coutinho e Nuno Moreira duas das suas principais figuras e, após a vitória sobre o Bragantino, o internacional canarinho não resistiu a deixar um forte elogio ao extremo português.
"O melhor português em atividade", escreveu a estrela da equipa carioca numa publicação do luso no Instagram. E não foi o único: Robert Renan e Cauan Barros também elogiaram o companheiro, rendidos ao grande momento de Nuno Moreira – destacou o jornal.
Essa não é a primeira vez que o jogador ganha destaque em seu país natal. Após o clássico contra o Fluminense, quando marcou um dos gols da vitória vascaína, A Bola afirmou que o atacante se tornou uma peça cada vez mais influente na equipe e um dos responsáveis pela boa fase do clube.
Nuno Moreira vive a melhor temporada da carreira
O português atingiu os melhores números da carreira com a camisa do Vasco. Em 2025, soma nove gols e seis assistências, totalizando 15 participações diretas em gols. Desde que chegou ao clube, foi titular em 43 dos 45 jogos disputados por todas as competições – Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Carioca.
Além das estatísticas, Nuno se destaca pela eficiência em clássicos: marcou contra todos os rivais cariocas nesta temporada. O gol mais decisivo foi diante do Botafogo, que garantiu o empate no jogo de volta da Copa do Brasil e levou a disputa para os pênaltis, classificando o Vasco às semifinais.
No elenco, o atacante é o terceiro artilheiro do clube no Brasileirão, com seis gols, atrás apenas de Vegetti (12) e Rayan (11). No ranking de assistências, também ocupa a terceira posição, com quatro, uma a menos que Piton e Paulo Henrique.
