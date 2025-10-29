Torcida do Vasco esgota ingressos para o reencontro com São Januário diante do São Paulo
Gramado do estádio passou por melhrorias durante o periódo de quase um mês sem jogos
O Vasco terá casa cheia neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília), para o duelo contra o São Paulo, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os ingressos destinados à torcida vascaína foram vendidos, garantindo o retorno do time a um São Januário lotado após quase um mês sem atuar em casa. A última partida no estádio ocorreu em 5 de outubro, na vitória por 4 a 3 sobre o Vitória.
O reencontro acontece em um momento de força do Vasco em seus domínios. Depois de amargar 130 dias sem vencer em casa — o segundo maior jejum do clube em São Januário na era dos pontos corridos —, o time reencontrou o bom desempenho diante da torcida. Desde a vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, que encerrou a seca, o Cruz-Maltino venceu também Cruzeiro (2 a 0) e Vitória (4 a 3), consolidando o estádio novamente como um trunfo importante.
Melhorias no gramado
Durante a pausa para a Data Fifa de outubro, o clube aproveitou o intervalo para realizar melhorias no gramado, que vinha sendo alvo de críticas pela aparência irregular e pelas frequentes escorregadas de jogadores. O trabalho incluiu o replantio das áreas dos goleiros e a aplicação de adubos e bioestimulantes para estimular a recuperação da grama.
O campo de São Januário é formado por grama Bermuda 419, plantada há mais de 20 anos. Segundo o clube, a diferença de tonalidades e manchas no gramado se deve a mutações naturais da vegetação ao longo do tempo. Apesar das recentes intervenções, apenas uma renovação completa da grama poderá eliminar de vez as imperfeições visuais. Mesmo assim, a expectativa é que o campo apresente condições melhores para o reencontro com o torcedor.
