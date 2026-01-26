Atitude de Thiago Almada emociona torcida do Botafogo: 'Chorando muito'

Thiago Almada fez parte de um quarteto histórico do Botafogo. O argentino foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024, dividindo protagonismo com Savarino, Igor Jesus e Luiz Henrique. Neste domingo (25), uma atitude do argentino emocionou torcedores alvinegros nas redes sociais.

continua após a publicidade

Depois de marcar um golaço na partida entre Atlético de Madrid e Mallorca, Almada identificou um torcedor do Botafogo na arquibancada. Quando o jogo terminou, o argentino foi até o brasileiro e deu a camisa que usou no duelo.

➡️Igor Jesus, ex-Botafogo, vira assunto na Europa: 'Não acredito'

Nas redes sociais, o gesto de Thiago Almada emocionou muitos torcedores do Botafogo, que ainda sonham com uma volta no futuro. Veja a cena e a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

➡️Marlon Freitas vira assunto após vitória do Palmeiras: 'Não tenho dúvidas'

Thiago Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus foram campeões da Libertadores com o Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja cena de Almada e reação da torcida do Botafogo

Alvo do Palmeiras, Thiago Almada decide futuro para 2026

Alvo de interesse de Palmeiras e ícone do Botafogo em 2024, Thiago Almada permanecerá no Atlético de Madrid, conforme anunciou o próprio jogador em entrevista concedida nesta sexta-feira (23).

Almada, que fez história no Botafogo, confirmou sua permanência no Madrid e afirmou que, mesmo durante todo o período de incerteza na Espanha, manteve-se tranquilo em relação ao futuro de sua carreira, sempre certo de que desejava continuar no clube. O jogador possui contrato com a equipe até junho de 2030.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte na vitória do Botafogo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

— Tivemos muitos rumores, mas a verdade é que estava tranquilo, fazendo meu trabalho no clube e tratando de mostrar ao técnico que quero estar. Está claro que vou seguir no Atlético — disse o jogador ao programa "Afa Estudio".

Almada conquistou notoriedade no futebol brasileiro no Botafogo após uma trajetória breve, porém vitoriosa. No segundo semestre de 2024, ele participou como titular do plantel campeão do Brasileirão e da Libertadores.