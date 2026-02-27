Karim Benzema: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!
Atacante do Al-Hilal é considerado ídolo no Real Madrid
- Matéria
- Mais Notícias
Ídolo do Real Madrid, Karim Benzema está na reta final de sua carreira aos 38 anos vestindo a camisa do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Um centroavante que não ficou marcado apenas pela quantidade de gols marcados na carreira, mas que também inverteu a lógica de um camisa nove clássico e se tornou um construtor dentro de suas equipes.
Relacionadas
- Futebol Internacional
James Rodríguez: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!
Futebol Internacional13/02/2026
- Futebol Internacional
Declan Rice: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!
Futebol Internacional06/02/2026
- Futebol Internacional
Erling Haaland: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!
Futebol Internacional30/01/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Lance! analisa a carreira extensa de Karim Benzema, que iniciou sua carreira no Lyon, se tornou um dos grandes nomes da história do Real Madrid e está em seu segundo clube na Arábia Saudita após uma passagem pelo Al-Ittihad. O atleta também tem uma passagem extensa pela seleção francesa, mas também marcada por polêmicas. Confira a análise aqui no quadro "É craque ou só mídia?" ⬇️
Benzema "barra" Fred no Lyon
Um dos maiores centroavantes brasileiros dos últimos anos, Fred teve foi contrato pelo Lyon em 2005/2006 após ganhar destaque com a camisa do Cruzeiro. No entanto, o brasileiro chegou ao clube francês ao mesmo tempo em que Karim Benzema surgia e era tratado como uma das grandes promessas da equipe.
Nos primeiros anos de sua carreira profissional, Benzema demorou para se firmar, tendo menos gols e menos minutagem em campo em comparação com Fred até 2006/2007. No entanto, os papéis se inverteram em 2007/2008, e o centroavante francês assumiu a titularidade absoluta e o protagonismo do time com 31 gols marcados e nove assistências na temporada.
Na temporada seguinte, Benzema seguiu atuando em grande nível, tendo encerrado 2008/2009 com 23 gols e cinco assistências. O grande desempenho também rendeu ao centroavante suas primeiras oportunidades com a França em 2007, enquanto a consolidação como titular dos Bleus se deu na Eurocopa de 2008.
Ida ao Real Madrid e status de lenda do clube
Após duas grandes temporadas como titular do Lyon, Karim Benzema se transferiu para o Real Madrid. No clube merengue, o centroavante viveu 14 anos dentro da cultura ambiciosa e vencedora, tendo conquistado inúmeros títulos e conquistado feitos individuais importantes.
Com a camisa do Real Madrid, Benzema ergueu 25 troféus, sendo cinco Champions League, que é a maior competição de futebol da Europa. Os números também impressionam: o jogador é o segundo maior artilheiro da história do clube com 354 gols, além de ser o segundo maior garçom merengue de todos os tempos com 156 assistências.
Esses números também traduzem a tese de que Benzema não é um mero goleador, mas um centroavante completo. É um camisa nove que inverteu a lógica de ser o ponto focal da equipe em muitas temporadas, mas soube se colocar como um garçom, principalmente no período em que atuou ao lado de Cristiano Ronaldo.
Em 2021/2022, Benzema viveu seu auge defendendo o Real Madrid, tendo marcado 44 gols e contribuído com 15 assistências em 46 partidas disputadas. A grande temporada resultou em conquistas coletivas, como Champions League, La Liga e Supercopa da Espanha, mas também individuais, como sua única Bola de Ouro na carreira.
Ida para a Arábia Saudita
Com o fim de seu contrato com o Real Madrid, Benzema foi contratado pelo Al-Ittihad para se tornar uma das referências do futebol saudita. Após uma primeira temporada de adaptação, o centroavante foi peça chave nas conquistas da Saudi Pro League e da Copa do Rei Saudita em 2024/2025 com 25 gols marcados e nove assistências distribuídas em 33 jogos.
Apesar do bom início de campanha com o Al-Ittihad na atual temporada, Benzema se transferiu para o Al-Hilal em janeiro por divergências contratuais. E o centroavante buscará construir uma nova história antes de encerrar sua carreira com chave de ouro após anos atuando no mais alto nível do futebol mundial.
Benzema tem polêmica com a França e não vence Copa de 18
Convocado pela primeira vez em 2007 pela França, Benzema encontrou dificuldades para se firmar como um titular indiscutível no seu início de trajetória no Real Madrid. Isso fez com que o atleta também vivesse uma montanha russa em sua seleção. Além dessa questão, um envolvimento em um suposto escândalo sexual fez com que o atacante não fosse convocado para a Copa do Mundo de 2010.
E entre 2015 e 2021, Benzema ficou afastado da França por conta de uma polêmica promovida pelo próprio jogador, que se recusava a cantar a Marseillaise, que é o hino do país. O centroavante, que tem origem argelina, iniciou o protesto silencioso em meio a um período de intolerância contra estrangeiros de origem árabe.
O centroavante voltou a ser convocado por Didier Deschamps em 2021, mas não entrou na lista final dos convocados para a Copa do Mundo de 2022. Com isso, o atleta não participou da conquista do título da França em 2018 e tem em seu currículo apenas o Mundial de 2014 apesar de sua extensa e vitoriosa carreira em clubes.
Afinal, Benzema é craque ou só mídia?
Com mais de 500 gols na carreira, Benzema é um centroavante que marcou uma época e foi referência para uma geração. O jogador é considerado uma das lendas do Real Madrid, que é o maior clube de futebol da história.
Não há espaço para discussão: Benzema é um craque de bola. Um atleta que conquistou títulos em todos os clubes por onde passou, que venceu campeonatos nacionais nos três países em que jogou, mas que deixou um gostinho de que podia ter feito mais, principalmente com a camisa da seleção francesa.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias