Brasileiro projeta duelo do Swansea contra time de Tom Brady

O atacante Ronald atingiu a marca de 30 partidas disputadas na temporada 2025/26 pelo Swansea City. O jogador brasileiro, que integra o elenco titular da equipe na EFL Championship (segunda divisão inglesa), acumula quatro gols e três assistências no atual ciclo competitivo, mantendo-se como uma das peças frequentes no setor ofensivo do clube galês.

Desde sua contratação em janeiro de 2024, Ronald soma 96 jogos oficiais com a camisa do Swansea, registrando um total de 10 gols e 10 assistências. O atleta é o primeiro brasileiro a atuar pela instituição, que possui entre seus acionistas figuras como o músico Snoop Dogg e o jogador Luka Modrić.

Confronto com apelo midiático

O Swansea volta a campo no próximo dia 17 de janeiro para enfrentar o Birmingham City. A partida tem atraído atenção da mídia devido à gestão dos clubes: enquanto o Swansea possui investidores globais, o Birmingham conta com a participação societária de Tom Brady, ex-quarterback e ídolo da NFL. Em declaração, o jogador natural de Mato Grosso do Sul avaliou seu atual momento no futebol britânico.

– Me sinto muito bem no Swansea e adaptado ao clube e à cidade. É gratificante ver meu trabalho sendo reconhecido dentro de campo. Quero seguir ajudando a equipe com desempenho e resultados – afirmou o atacante.

Ronald em ação pelo Swansea City (Foto: Divulgação / Swanseacity.com)

Histórico profissional

Antes de chegar ao Reino Unido, Ronald teve uma passagem de uma temporada e meia pelo Estrela Amadora, em Portugal, onde participou de 55 jogos e contribuiu para o acesso do clube à primeira divisão. No Brasil, o atleta acumulou passagens por equipes como Corumbaense, Atlético-GO e Guarani, tendo disputado a Série A do Campeonato Brasileiro antes de iniciar sua carreira na Europa.

